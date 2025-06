Oglasio se Admir Adžem: "Željo" ima novog kapitena!

Madžid Šošić novi je predvodnik tima sa Grbavice.

Plavi sa Grbavice će za 15-ak dana startovati i sa odigravanjem zvaničnih utakmica, u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, a u prvoj rundi će odmjeriti snage sa Koperom.

"Koper je po meni ekipa sa kojom se može igrati. Već smo analizirali, imaju neke svoje prednosti, to je kontinuitet, nisu puno mijenjali. Međutim, već smo vidjeli neke nedostatke. Sad je meni najvažnije da ja svoju ekipu naštimam, da se upoznam sa svojom ekipom, dosta je tu novih igrača, da oni prihvate moje ideje, što iz dana u dan sve više i više prihvataju i to me čini radosnim. Tako da i u ovim pripremama ne smijem izgubiti nijedan dan kako bih stvarao prije svega komunikaciju sa njima, kako bi prihvatali moje ideje, kako želim da Željezničar igra naredne sezone. Iskreno se nadam da ćemo već za tu prvu utakmicu biti spremni da pokažemo ono što želim", prenio je zvanični sajt Željezničara riječi trenera Adžema sa priprema u Hercegovini.

Igrački kadar već je pretrpio brojne izmjene, a Adžem u narednim danima očekuje još nekoliko dolazaka.

"Mi smo u hotelu ostavili par slobodnih mjesta, tako da se nadam da će se vrlo brzo popuniti ta mjesta. Naš predsjednik zajedno sa upravom vrijedno radi kako bi što prije kompletirali igrački kadar. Skauting služba je obavila svoje zadatke i ja se iskreno nadam da ćemo u dan-dva imati novih igrača", rekao je Adžem, naglasivši da ekipa ima novog kapitena.

"Imamo novog kapitena, Madžida Šošića. Imamo zamjenika njegovog, to je Vedad Muftić. To je moja odluka. Vodim se tim da Željezničar ide u jednom smjeru, gdje želimo što više Željine djece u Željinom timu. Ne bježimo od stranaca, čak šta više rado ih primamo, sve one koji će podići kvalitet našeg tima. Međutim, moja je želja da moje desne ruke budu igrači kojima vjerujem stoprocentno. Igrači koji su fudbalski rođeni u Želji, koji znaju šta je Željo, koji znaju koliko je teško nositi dres Želje, koji imaju visoke standarde što se tiče ponašanja i svega ostalog i mislim da će to biti pravi izbor. Ekipa ih je dobro prihvatila, a ja im želim puno sreće da nas vode do uspjeha", zaključio je Adžem.

