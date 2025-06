Čelsi tjera heroja Srbije iz Tirane: Traže 25 miliona evra i prave mu problem

Čelsi želi da proda srpskog golmana Đorđa Petrovića i zainteresovane klubove je obavijestio da je cijena 25 miliona evra.

Đorđe Petrović (25) nema budućnost u Čelsiju. Moglo je to da se zaključi i kada je trener Enco Mareska odabrao sastav za FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo na kom se nije našao srpski čuvar mreže. Bio je to jasan znak da može da traži novi klub. U tome je uspio, ali engleski klub za to traži obeštećenje od 25 miliona evra.