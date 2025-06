Čelsi poveo - meč prekinut na dva sata: Nova drama na Svjetskom klupskom prvenstvu

"Plavci" su nakon produžetaka eliminisali Benfiku i plasirali se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva.

Izvor: Heuler Andrey / Zuma Press / Profimedia

Fudbaleri Čelsija igraće u četvrtfinalu Svjetskog klupskog prvenstva nakon što su sinoć u Šarlotu savladali Benfiku 4:1 (1:1).

Ipak, pobjeda "plavaca" ni izbliza nije bila laka kako to rezultat nagovještava, s obzirom na to da je tim iz Londona do slavlja stigao tek nakon produžetaka, i to sa igračem više, u meču koji je trajao skoro pet časova.

Nakon prvog poluvremena bez golova, Ris Džejms doveo je Čelsi u vođstvo u 64. minutu i činili se da će engleski tim privesti meč kraju i izboriti četvrtfinale Svjetskog prvenstva, koje se ovog ljeta održava u SAD.

Meč se približavao kraju, a onda je u 87. minutu prekinut. Već nekoliko puta tokom Svjetskog klupskog prvenstva vidjeli smo da se utakmice stopiraju zbog loših vremenskih prilika, a tako je bilo i u duelu Čelsija i Benfike. Iako kiše nije bilo, najave grmljavine prolongirale su nastavak susreta, pa je pauza potrajala skoro dva časa!

Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia

To kao da je loše uticalo na tim iz Londona, koji je duboko u nadoknadi vremena skrivio penal, koji je dosudio Slavko Vinčić nakon asistencije iz VAR sobe. Anhel di Marija bio je precizan u 95. minutu i odveo meč u produžetke.

Međutim, već na početku dodatnih 30 minuta Đanluka Prestijani napravio je medvjeđu uslugu svom timu. Grubo je startovao na rivala, zaradio drugi žuti karton i Benfika je ostala sa desetoricom na terenu.

Čelsi je to iskoristio i vrlo brzo slomio otpor rivala, postigavši čak tri gola do isteka 120. minuta. Redom su pogađali Kristofer Nkunku, Pedro Neto i Kirnan Duzberi-Hol.

Čelsi će u četvrtfinalu igrati protiv Palmeirasa, koji je sinoć, takođe nakon produžetaka, u brazilskom derbiju savladao Botafogo 1:0.

OSMINI FINALA SVJETSKOG KLUPSKOG PRVENSTVA:

Palmeiras - Botafogo 1:0 (0:0)

Benfika - Čelsi 1:4 (1:1)

Inter - Fluminense

Mančester siti - Al-Hilal

PSŽ - Inter Majami

Flamengo - Bajern Minhen

Real Madrid - Juventus

Borusija Dortmund - Monterej