Žižović poslije goleade: "Moglo je i drugačije da bude, imali smo crveni, greške se skupo plaćaju"!

Trener Borca zadovoljan je odrađenim pripremama i odigranim utakmicama, crveno-plavi će dovesti još dva-tri pojačanja do kraja prelaznog roka.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Banjalučki Borac napravio je lijepu uvertiru za početak sezone ubjedljivom pobjedom protiv Voždovca 4:0 u četvrtak uveče na Gradskom stadionu u Banjaluci.

Trener Borca Mladen Žižović bio je zadovoljan nakon četvrt pobjede u isto toliko prijateljskih utakmica, ali je u duhu fer-pleja podsjetio na činjenicu da je Borac dobio crveni karton, zbog kojeg je doduše samo desetak minuta imao igrača manje, a onda se u drugom poluvremenu ponovo igrali 11 na 11.

"Generalno, imamo četiri pobjede u ovim prijateljskim utakmicama, ali to ne smije da nas zavara. Bilo je dosta dobrih stvari, bilo je i loših. Što se tiče večerašnje utakmice, ne treba zaboraviti da je to moglo otići i u nekom drugom smjeru, s obzirom da smo uslovno rečeno ostali sa igračem manje. Treba biti obazriv u ovakvim situacijama, svaka greška se plaća, pogotovo u Evropi. Ne smijemo griješiti u zonama koje su rizični. Držali smo se dosta dobro plana, postigli lijepe golove i možemo reći da smo u dobrom ritmu za narednu utakmicu“, rekao je Žižović.

Narednog četvrtka Borac če dočekati Santa Kolomu iz Andore u prvom meču kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

"Gledali smo ih u prvenstvu, imamo dosta informacija, ali čekamo i materijal sa posljednjih prijateljskih utakmica koje su bile zatvorene za javnost. Dosta pokretljiva ekipa, španski mentalitet, nezgodni. Ne trebamo da se zavaravamo da su to kako mi znamo da kažemo 'ribari i poluamateri'. Vidjeli smo prošle sezone kako je Velež nastradao i primio pet golova. I ona utakmica izmađu Engleske i Andore je bila upozorenje. Prošle godine Santa Koloma je stigla do trećeg kola u egela utakmici sa Alkmarom. Puno pokazatelja nas tjera na oprez, ali ovdje u Banjaluci, u dobrom ambijentu i uz nadam se pune tribine možemo ostvariti pobjedu koja će nam dati mir. Bez obzra na to mi se trebamo pripremiti da izgledamo još bolje", istakao je Žižović.

Borac je doveo nekoliko novajlija, ali prelazni rok nije završen za crveno-plave. Žižović je potvrdio da će Borac tokom ovog prelaznog roka dovesti još par igrača.

"Sportski sektor radi na pojačanjima. Svaki trener voli da što prije ima ekipu naokupu. Mi još nismo formirali ekipu, to je evidentno i vjerovatno će do kraaja prelaznog roka doći dva ili tri igrača, možda u svakoj liniji po jedan. Koliko god jenezahvalno tražiti igrače, toliko treba biti i obazriv, nadam se da ćemo kvalitetno to odraditi kao prošle godine, da nećemo promašiti i da će ti igrači biti dodatni kvalitet", zaključio je Žižović.