"Ja nisam gubitnik, ne zanima me da li me vole": Luis Enrike izgubio živce poslije skandala u Americi

Luis Enrike je poslije poraza PSŽ-a bio deo haosa na terenu i u jednom momentu je gurnuo fudbalera Čelsija Žoaa Pedra. Poslije meča je objasnio šta se dogodilo.

Izvor: Rich Graessle / Zuma Press / Profimedia

Čelsi je iznenadio PSŽ i dominirao u finalu FIFA Svjetskog klupskog prvenstva (3:0). Sve je bilo gotovo već u prvom poluvremenu golovima Kola Palmera (u 22. i 30. minutu) i Žoaa Pedra (43. minut). Tako je engleski klub postao prvi šampion novog takmičenja, ali mnogo više se priča o skandalu koji se desio po završetku meča.

Tada je došlo do koškanja među igračima, a u jednom momentu je trener francuskog kluba Luis Enrike odlučio da se umiješa i u svemu tome je uhvatio za vrat Žoaa Pedra i odgurnuo ga na zemlju. Obično su treneri ti koji smiruju situaciju, pa je zato on dospio u centar pažnje i to su bila glavna pitanja za njega na konferenciji za medije.

WHAT HAPPENED BETWEEN LUIS ENRIQUE & JOAO PEDRO FROM DIFFERENT ANGLEpic.twitter.com/QUcPlG0B75 — KinG £ (@xKGx__)July 13, 2025

"Pokušao sam da zaustavim svoje igrače i da spriječim tuču. Moglo je sve da bude izbjegnuto, siguran sam, bilo je mnogo guranja. Vidio sam i da guraju kolegu Enca Maresku i da on gura druge. Naša namjera je bila da ih zaustavimo", objasnio je Enrike.

Novinari su mu rekli da je Žoao Pedro izjavio da su "ljudi iz PSŽ-a užasni gubitnici i da je on samo otišao da brani saigrače kada su ga gurnuli". Imao je oštru reakciju na to.

"Ne zanima me da li me ljudi vole ili ne. Oduvijek sam bio takav, od kada sam bio mlad. Ljudi koji me zaista znaju me vole. Ne znam da li sam egocentrik, ali mogu da kažem to bez ikakvih problema. Ja nisam gubitnik, ja sam vicešampion. U fudbalu ne postoji gubitnici na tom najvišem nivou. Gubitnik je onaj ko ne ustane iz kreveta", jasan je Enrike.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!