Đorđe Ivanović oglasio se poslije haosa i incidenta koji je nastao na meču Partizana i AEK Larnake. Tvrdi da nije bilo ništa toliko strašno i da se samo bori za svoj novi tim.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Partizan je poslije penal serije ispao iz Lige Evrope, AEK iz Larnake. Bolno ispadanje crno-bijelih i frka na samom kraju meča. Došlo je do koškanja i guranja između igrača, a u centru svega toga bio je bivši igrač tima iz Humske Đorđe Ivanović. Golman Marko Milošević je rekao "da ga je vidio kako vuče jednog igrača za uvo i da je reagovao", a sada se oglasio i fudbaler kiparskog tima.

"Ne bih da pričam 'vruće glave', pa da se kajem. To što je rekao Milošević je istina u smislu da nije bilo intenziteta. On je mene uhvatio za ruke prije toga, nisam to dozvolio. Nisam htio da se bijem. Možda su oni htjeli da skrenu pažnju sa poraza, pa su napravili frku, posebno golman... Nije da sam nešto uradio, nije bilo potrebno. Kao neka tužibaba. Neka, to je njegovo. Nema potrebe da se pravi saga oko svega ovoga. Igrao sam dvije i po godine ovdje, grobar sam, navijač Partizana. Gledam sebe i svoju porodicu, kada god budem igrao protiv Partizana igraću najbolje što mogu", rekao je Ivanović.

Vidi opis Đorđe Ivanović o incidentu na meču Partizana i AEK-a: "Šta treba da uradim? Da povučem ručnu i ljubim grb?"

Naglašava da kod njega nema emocija iz tog ugla i da se uvijek trudi da pruži maksimum za tim za koji igra.

"Ispada da protiv Partizana uvijek odigram vrhunski, tako je bilo u Srbiji kada sam igrao u Čukaričkom. Onda dođu i kažu da igram dobro samo protiv Partizana. Šta treba da uradim? Da podignem ručnu? Ti koji skandiraju i pričaju bi isto uradili. Ne interesuje me da podilazim navijačima, da ljubim grb. Kada sam bio tu, ginuo sam za taj klub, za bilo koji klub, kod mene nema razlike. Navijam za Partizan, ali mi je isto bilo u Čukaričkom i Spartaku. Mene klub plaća da dajem sve od sebe i tako će uvijek da bude."

"Drago mi je zbog Partizana"

Imao je Đorđe samo riječi hvale na račun atmosfere koju su napravili navijači u Humskoj. Bilo ih je preko 23.000 na tribinama.

"Drago mi je što su se vratili na stadion. Prepoznali su priču koja se pravi. Nadam se da će nastaviti da dolaze, ne samo na evropske utakmice."

Dao je i kratku analizu utakmice i svega viđenog na terenu.

"Odlična utakmica. U jednom momentu sam rekao 'Daj kraj, šta god da bude'. Bilo je dosta šansi i svega, uspjeli smo da prođemo dalje i rekao bih da je zasluženo. Atmosfera za poželjeti", dodao je Ivanović.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:25 Partizan - AEK 1:1, kiks Marka Miloševića Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

(MONDO)