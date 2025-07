Koliko su novca Crvena zvezda i Partizan dobili od države? Zvezdan Terzić je govorio na tu temu u emisiji "Oko" na RTS i iznio svoja saznanja.

Izvor: RTS/Screenshot

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić gostovao je u emisiji "Oko" na RTS i tom prilikom dotakao se finansijske situacije u svom klubu, ali i kod najvećeg rivala Partizana. Dobro je poznato da je sada Partizan u veoma teškoj situaciji, gotovo kao što je Crvena zvezda bila prije desetak godina, a Terzić je govorio o pomoći države.

"Moram i to da kažem da je država Srbija Zvezdi donirala 17 miliona evra za ovih 11 godina. A vidim sad da je Partizanu od oktobra, i meni je to jako drago, obezbijeđeno 16 miliona evra. Svi će naravno da kažu da je Crvena zvezda miljenik države, a ne Partizan. Aleksandar Vučić jeste navijač Crvene zvezde, ali ja govorim sad o konkretnim pokazateljima. To što neko navija za Crvenu zvezdu, to ne znači da je Zvezda državni projekat", izjavio je Terzić.

Kakve su finansije u Crvenoj zvezdi?

Izvor: MN PRESS

Terzić je rekao da mnogi kažu da je Zvezdi "prava mjera" Liga Evrope, ali da se nada Ligi šampiona jer je prilika da se u njoj zaradi duplo više novca, preko 30 miliona evra - i zato je to cilj.

"Mislim da Crvena zvezda ne može u narednih pet godina da padne ispod 70 miliona evra prihoda. Mislim da smo napravili jedan sjajan sistem, održiv sistem koji će u narednih pet godina praviti uvijek minimum 70 miliona evra. Naravno, Crvena zvezda je samim tim i dobar poreski obveznik u državi Srbiji. Crvena zvezda je u posljednjih 11 godina prihodovala 475 miliona evra. Od toga 81 odsto je iz inostranstva. Znači, iz inostranstva je prihodovano 387 miliona evra. Ja stvarno ne znam koja kompanija u Srbiji je unijela u Republiku Srbiju za deset godina 387 miliona evra", rekao je Terzić.

Šta Terzić misli o Partizanu?

Vidi opis Zvezdan Terzić: Država dala Partizanu 16 miliona od oktobra, nama 17 za 11 godina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Iako je Partizan ispao iz Lige Evrope već na prvom koraku protiv kiparskog AEK-a, Terzić kaže da ga je impresionirao nastup crno-bijelih, a posebno atmosfera u Humskoj. Uoči meča čuo se sa Mijatovićem i poželio mu sreću.

"Moram da budem iskren. Ja sam stvarno impresioniran atmosferom koju su napravili sinoć navijači Partizana, brojem ljudi koje je došlo. Pun jug, pun istok, pun zapad i oko 23.000 ljudi, kako je Partizan objavio, i ja vjerujem da je bilo toliko ljudi. Mislim, to je stvarno za poštovanje. I vidim neku novu energiju u Partizanu i da su navijači to prepoznali. Znači ja sam se čuo veče prije utakmice sa Peđom Mijatovićem koji je očekivao 15.000 ljudi. Svi sad favorizuju Crvenu zvezdu kao neprikosnovenog, broj jedan kandidata za šampionsku titulu. Međutim, Partizan me je prijatno iznenadio sinoć. I igrom na terenu, i pristupom, i trener Blagojević, i ta atmosfera, cijeli taj ambijent koji je jako pozitivan sada oko Partizana, znači, ne smijemo se opuštati", poručio je Terzić.