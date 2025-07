Zvezdan Terzić je govorio o pojačanjima Crvene zvezde, o budžetu, ali i o igračima za koje se u budućnosti očekuje da će doneti veliki profit klubu.

Izvor: MN PRESS

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić gostujući na "RTS" pričao je o brojnim temama, pa se dotakao i finansija kluba. Pričao je o Nemanji Radonjiću, ali i o potencijalnim pojačanjima, govororio je o mladim talentima, i iskusnim fudbalerima.

"Crvena zvezda nikada nije bolje stajala finansijski nego sada. Naši prihodi su ogromni, napravili smo održiv sistem. Prihodi su nam iz realnih izvora, od transfera i UEFA bonusa. To će trajati i u narednim sezonama. Plan prihoda nam garantuje da će biti stabilna, Bez problema Crvena zvezda može da isfinansira dolaske igrača od pet , šest ili sedam miliona eura", rekao je Zvezdan Terzić.

Ipak naglasio je da je sada jasno ko je prvi izbor u prvom timu Crvene zvezde. Pohvalio je posebno Aleksandra Kataija koji je po njegovom mišljenju u životnoj formi i sada ostaje da se vidi da li je Crvenoj zvezdi zapravo potrebno da neko dođe?

"Pitanje je sad da li nam u ovom trenutku treba to. Da li ćemo ugušiti neke igrače koje imamo. Mi već imamo tim, formirali smo ga. Znamo tim: golman je Mateus, desni bek je Seol, lijevi bek je Tiknizijan, dva štopera Rodrigao i Veljković, dva zadnja vezna Elšnik i Krunić, ispred njih je Katai, lijevo Ivanić, desno Radonjić ili Milson i gore u špicu Šerif Endijae", rekao je Terzić gostujući u "Oku".

Tek dolaze novi "Mesiji"

Vidi opis "Imamo ponude iz Premijer lige": Terzić izdiktirao prvih 11, pa nabrajao rezerve Zvezde koje vrijede 10 miliona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Marko Metlas/BETAPHOTO / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Spada / LaPresse / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Otišao je Andrija Maksimović u redove Lajpciga za rekordan iznos novca, a sada su i neki stariji igrači morali da odu kako bi bilo prostora da se razigravaju novi talenti. Redom je nabrajao igrače za koje vjeruje da imaju milionski potencijal Terzić.

"Imamo mnogo kvalitetnih igrača kao zamjene, alternative svima njima i čitavu jednu plejadu mladih igrača koje bi ugušili kada bi doveli još nekoga. Zato smo se oslobodili nekih fudbalera i ostvarili velike prihode. Crvena zvezda je od januara prihodovala 43.000.00 evra. Zvezda ima pare, a i dobar, iskusan tim. Uigraniji, potpuno fizički spreman.

Tek u narednom periodu dolaze pravi biseri iz omladinske škole. Napravili smo ozbiljnu fabriku fudbalera. napravili smo najbolje uslove, poklopili smo čitav region. Poklopili smo sve, ne postoji niko osim Crvene zvezde. Mi sada u ovom momentu imamo imamo skoro na svakoj poziciji kvalitet igrača čije će vrijednost svakoga biti preko 10.000.000 evra. Je l' to golman Savo Radanović, je l' to desni bek Stojković, lijevi bek Edin Avdić. Je l' to štoper Veljko Milosavljević za koga već sada imamo ponude preko 10.000.000 evra iz Premijer lige", rekao je on.

"Treći? Ne, prvi štoper"

Vidi opis "Imamo ponude iz Premijer lige": Terzić izdiktirao prvih 11, pa nabrajao rezerve Zvezde koje vrijede 10 miliona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Za Veljka Milosavljevića je jasno rekao da ne misli da će biti prva izmjena iza Rodrigaa i Miloša Veljkovića već da će biti prva opcija na mjestu štopera. I to ne samo u Crvenoj zvezdi već i u reprezentaciji Srbije.

"Ja mislim da će on biti prva opcija startna na štoperu. Mali napreduje takvim tempom. Ubijeđen sam da će vrlo brzo biti prvi štoper reprezentacije Srbije. Te sposobnosti motoričke, taktičke, intelektualne, visina, on je stvarno štoper budućnosti", istakao je on, pa nastavio o talentima:

"Imamo u vezi malog Vasilija Kostova koji je biser srpskog fudbala. Ispred u špicu malog Aleksu Damjanovića, desno malog Luku Zarića koji je brži od Radonjića, zato nismo htjeli da pretrpavamo dolascima i zato smo svjesni dominacije u srpskom fudbalu i nismo htjeli da pretrpavamo tim kako bi oni dobili šansu."