Bio je Zvezdin Luka Modrić, donosili milione za njega: Sletio helikopterom na Marakanu i zna da je iznevjerio

Veljko Nikolić bio je veliki talenat i biser za koga je Crvena zvezda planirala najveće planove. Spletom različitih okolnosti, nije ih ostvario i otišao je tiho sa Marakane. Evo gdje je sada.

Prodaja Andrije Maksimovića u Red Bul Lajpcig, rekordna u istoriji Crvene zvezde, ostavila je i dilemu da li bi mu cijena rasla da je ostao na "Marakani". Jedan od talenata za koje je šampion Srbije rekao "Ne", pa zažalio je Veljko Nikolić (25), ofanzivni vezista kome je predviđana velika karijera, ali se nije razvila prema tako velikim očekivanjima.

Veljko Nikolić je rođeni Beograđanin, odrastao u naselju Vrbovski kraj Padinske Skele, a fudbalski je prohodao u OFK Beogradu. Sa Stare Karaburme prešao je u Zvezdu i u njoj je nadogradio svoj talenat, zaradivši usput nadimak Zvezdin "Luka Modrić".

U Superligi je postao dio prvog tima još u prvom mandatu Vladana Milojevića, u avgustu 2019. godine, kao 19-godišnjak. Od prvog meča Dejana Stankovića na klupi Zvezde, početkom 2020, zaigrao je kao centralni vezista i dobio povjerenje i značajnu ulogu. Iako u Evropi nije uspio da napravi razliku, kroz Superligu je golovima i asistencijama podigao svoju cijenu na maksimalnih pet miliona evra u junu 2021, nakon svoje prve "pune" sezone u prvom timu.

Onda je Crvena zvezda rekla "Ne"

"Kada pričamo kako bi se kretala dalja cijena Andrije Maksimovića, podsjetiću vas da je ona mogla da padne i na četiri miliona sa trenutnih 14. Nikada ne znate kako će se razvijati karijera mladog igrača. Za Velju Nikolića smo govorili da bi mogao da bude novi Luka Modrić, odbijali smo konkretne ponude za njega od pet, šest miliona evra i na kraju je otišao bez obeštećenja, džabe. Jako je teško predvidjeti plan karijere i razvojni put mladog igrača", rekao je Zvezdan Terzić u intervjuu Radio-televiziji Srbije.

U kasnijim sezonama u Zvezdi zadobio je i probleme sa povredama, trener Stanković ga je na kraju svog mandata stavio na klupu i mu pružao šansu kao na početku, a nije uspio da ga "vrati" ni Vladan Milojević.

Epilog se jasno nazirao - rastanak i to bez obeštećenja. Nikolić je pretprošlog ljeta, u julu 2023, tiho otišao sa "Marakane" za džabe u kiparski Aris iz Limasola. U svojoj prvoj sezoni igrao je kvalifikacije za Ligu šampiona, na ukupno 38 mečeva ostvario dvije asistencije i dao dva gola, a u drugoj je uglavnom ulazio sa klupe, tri gola dao, pet namjestio, a onda se povrijedio i propustio završnicu sezone.

"Svjestan sam da sam iznevjerio Zvezdu"

"Svjestan sam da sam izneverio Zvezdu i javnost na neki način. Bila su velika očekivanja od mene, ali na mnoge stvari nisam mogao da utičem. Konkretno – povrede. Kada god bi me krenulo u fudbalu, povrede su to sjekle. Krivo mi je zbog toga, ali borim se sa tim, evo i dan danas. Ipak, za mene je boravak u Zvezdi nešto najljepše u dosadašnjoj karijeri. Napredovao sam tu, i kao čovjek, i kao fudbaler. Mnogo sam naučio i zahvalan sam Zvezdi na tome. Svjestan sam da sam donekle razočarao sve, ali mi je drago što sam nosio crveno-bijeli dres. Nadam se da ću u budućnosti ponovo doći na Marakanu, iako je fudbal nepredvidiv. Ono što znam – Zvezdu ne bih mogao da odbijem", rekao je Veljko Nikolić za Meridian sport ovog proljeća.

Ostala je i anegdota da je na trening Crvene zvezde dolazio helikopterom u mandatu Dejana Stankovića.

"Na polusezoni nam je Partizan bježao pet bodova i u šali sam rekao: 'Mister, ako osvojimo duplu krunu – sredite mi da dođem helikopterom na trening'. Mislio je da se šalim, ali sam bio vrlo uporan u tome. Na kraju, prestigli smo Partizan i nakon što smo osvojili kup, prvi trening poslije toga – Stanković me je zvao, rekao da je sve regulisao i da će me helikopter pokupiti na toj i toj lokaciji. Trening je bio popodne i obično smo svi morali da dođemo sat vremena ranije. I sad su se saigrači zabrinuli, jer svi su tu, samo mene nema, zovu me – ne javljam se. Kreće trening, kad eto mene iz helikoptera, slijećem direktno na teren. Poslije smo gledali snimke, smijali se svi zajedno."'