Trener Partizana Srđan Blagojević za godinu dana potpuno promijenio DNK tima, smanjio prosjek za pet godina i sklonio netalentovane strance koji su gušili potencijal omladinaca.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana ostvarili su veliku evropsku pobjedu nad Oleksandrijom (2:0), ukrajinskim predstavnikom koji je bio domaćin u poljskom gradu Katovice. Golovima Bogdana Kostića (18) i kapitena Ognjena Ugrešića (19) četa Srđana Blagojevića stekla je ogroman kapital pred revanš koji se narednog četvrtka igra u Humskoj. A tada će navijači morati da pokažu koliko im znači ovaj tim.

Trener Srđan Blagojević izveo je u Katovicama na teren tim čiji je prosjek godina 22,1. To je, potvrdili su hroničari crno-bijele istorije, najmlađa postava koja je ikada igrala evropski meč za Partizan. Najstariji na terenu bili su Mario Jurčević (30), Janis Karabeljov (29) i Miloš Krunić. Za sve ostale moglo bi se reći da su djeca, odnosno "Srđanove bebe" - kako sve češće svoj fudbalski tim opisuju navijači Partizana.

"Ovo je najmlađa ekipa u istoriji Partizana, većina njih je prije godinu dana igralo omladinsku ligu, sad igraju kvalifikacije za Evropu. Partizan se opredijelio za taj korak. Mi radimo, trudimo se maksimalno, treba vremena, strpljenja, podrške, razumijevanja. Idemo korak po korak", rekao je Srđan Blagojević nakon pobjede njegovor tima u Katovicama, na neutralnom terenu.

Vidi opis Blagojevićeva specijalna operacija u Humskoj: Partizan se promijenio da bi ga voljeli navijači Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Bilo je jasno Srđanu Blagojeviću da će morati da radi "sa onim što ima", kada je na polovini prethodne sezone preuzeo Partizan. Klupska kasa je bila prazna, a zima svakako nije vrijeme za potpunu rekonstrukcije pa crno-bijeli ne bi dovodili mnogo ni da su imali novca. Ovog ljeta, kada je moglo da se dovodi malo više, novca ponovo nema koliko bi trebalo. Zato je Blagojević, kao Hansi Flik u Barseloni, zavukao ruku u šešir i izvukao sve male bijele zečeve koji su mu bili potrebni.

Teško je i nabrojati sve fudbalere Partizana kojima je Srđan Blagojević ukazao šansu. Ako nisu kod njega debitovali, onda su se izborili za veću ulogu i minutažu. Oživio je Nemanju Trifunovića kada je krilni napadač "potonuo" u drugi plan, iako je trebalo da bude lider nove generacije, dodijelio kapitensku traku Vanji Dragojeviću i Ognjenu Ugrešiću, vratio u prvi plan Nikolu Simića - istina, prinudno, ali je on u Poljskoj pokazao da može. Sve to se desilo u samo šest mjeseci, paralelno sa velikim ulogama Milana Roganovića, Vukašina Đurđevića, Milana Vukotića, Bogdana Kostića, Andreja Kostića, Zorana Alilovića, Dimitrija Jankovića, Dušana Jovanovića, Jovana Miloševića...

Vidi opis Blagojevićeva specijalna operacija u Humskoj: Partizan se promijenio da bi ga voljeli navijači Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Prije samo godinu dana situacija u Humskoj bila je potpuno drugačija. Evropske kvalifikacije Partizan je počeo utakmicom protiv Dinama iz Kijeva, ali je na putu ka Ligi šampiona udario u zid. Bilo je 6:2 za Ukrajince na neutralnom terenu u Lublinu, a Partizan je tada u startnoj postavi imao tek trojicu srpskih fudbalera - golmana Jovanovića, štopera Markovića i lijevog beka Antića. Na revanšu u Humskoj ponovo su pobijedili Ukrajinci (3:0), Partizan je igrao sa četiri srpska fudbalera u prvoj postavi, a prosjek godina cijelog tima bio je 27. Čak pet više nego Blagojevićeve čete u četvrtak uveče u Katovicama.

Isti trend se nastavio i na narednim evropskim mečevima Partizana. Aleksandar Stanojević je u Humskoj protiv Lugana i Genta imao samo po dvojicu srpskih fudbalera u startnoj postavi jer je Jurčević zauzeo Antićevo mjesto. Navijači Partizana nisu imali priliku da gledaju dobre rezultate svog tima - upisana su sva tri poraza na domaćim mečevima u Evropi prošlog ljeta - ali ih je više boljelo što nisu mogli da gledaju ono što bi Partizan trebalo da bude. Svi momci koji danas nose tim Srđana Blagojevića bili su "tu negdje u Beogradu" dok su Partizanovi stranci gubili od Dinama, Lugana i Genta.

Podsjećamo da je Partizan prethodne sezone imao problem i sa bonusima. Trener Stanojević na početku se - opravdano - žalio na promjenu pravila i uvođenje drugog bonusa samo nekoliko nedjelja pred početak sezone, kada su gotovo svi timovi imali kompletiran igrački kadar. Crno-bijeli su već formirali grupu igrača na koje računaju, a Aleksandar Stanojević je morao da mijenja plan.

Nakon što je kupljen Ibrahim Zubairu, koji ima i srpski pasoš, u Humsku je stigao mladi Vukašin Đurđević. Bivši igrač Voždovca došao je kao pojačanje na mjestu desnog beka, iako ove sezone kod Blagojevića igra na mjestu štopera. "Prinuđeni smo bili da zbog ove situacije dovedemo bonusa na mjestu desnog beka. Pustili smo neke igrače, nismo znali, nismo se spremali da će biti dva bonusa...", rekao je Stanojević, koji je između prvog i drugog dijela priprema u ljeto 2024. godine sklonio iz tima sedmoricu mladih fudbalera, u tom trenutku nespremnih za seniorski sastav.

Stanojević je tokom prethodnog ljeta više puta isticao da je protivnik pravila o mladim fudbalerima jer su oni kod njega igrali kad su to zaslužili, ali da mu konkretno u tom slučaju smeta način na koji je primijenjeno. "Prva stvar, nisam fan bonusa. Ako pričamo o bonusima, ako pričamo o srpskom fudbalu, moramo da imamo egzaktne podatke, da se pripremimo za to. Ako kažete danas, a postavite bonuse za 15 dana, to je neprofesionalno i nekorektno. Zavisi koje će godište biti bonus. Ako je igrač od 23 godine bonus, to nema smisla. Ako je bonus strani igrač koji igra za stranu reprezentaciju i ima srpski pasoš, to je smiješno i neozbiljno i nije dobro za srpski fudbal. Mi jesmo za, ali ajde da to ide nekim redovnim putem, da se pripremimo", rekao je Stanojević i dodao: "Ne da se klub priprema za godište 2004. pa kupi igrača a onda postoji mogućnost da bonus bude 2002. godište. Ne vjerujem da bi bili toliko neozbiljni da 20 dana pred početak prvenstva promjene pravila. Pravila se u UEFA govori za narednu godinu. Nadam se da će biti dobro za srpski fudbal. Ja sam za to da guramo našu djecu. Sjećate se da sam igrao sa dva-tri mlada igrača i kada nije bilo pravila o bonusima".

Vidi opis Blagojevićeva specijalna operacija u Humskoj: Partizan se promijenio da bi ga voljeli navijači Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 10 / 10

Stanojevića je naslijedio Savo Milošević, a njega Marko Jovanović. Sve se to desilo u periodu od samo nekoliko mjeseci, najburnijih u istoriji fudbalskog kluba Partizan. Aleksandar Stanojević je otišao nakon poraza u derbiju i konferencije koju je održao sa hanzaplastom na licu, Savo Milošević nakon skandala oko Marka Kerkeza, a Marko Jovanović je vodio tim iako nije imao potrebnu licencu - zbog čega je Partizan platio kazne, ali je tako i želio.

Jovanović je ukazao priliku mladima, a Srđan Blagojević nastavio da ih gura ka značajnoj ulozi u prvom timu. Povećao im je odgovornost u timu, pridodao neka nova imena, a i u tokom dva "skromna" prelazna roka crno-bijeli su radili najbolje što su mogli da talente privuku u Humsku.

Partizan više nema devet stranaca u startnoj postavi, niti ima problem da na teren pošalje dvojicu mladih fudbalera koji se računaju kao "bonusi" u Superligi. U timu Srđana Blagojevića trenutno je čak 15 fudbalera rođenih 2003. godine ili kasnije i to ako ne računamo Ibrahima Zubairua, Pape Furera i Vukašina Đurđevića koji su dovedeni prethodnog ljeta. Ako ni zbog čega drugog, to je dovoljan razlog da se u četvrtak uveče bude u Humskoj. "Posao u dvomeču nije završen", rekao je Srđan Blagojević u Poljskoj, a ni njegov posao u Humskoj nije - djeca tek treba da rastu, a Partizan da dobije cijeli novi tim iz svoje škole, svojevremeno jedne od najboljih u Evropi. Narednih godina biće popularno voljeti takav Partizan.