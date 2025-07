"Zvezda se ozbiljno ogriješila o njega": Učio Nejmara fudbalu, sad ga nahvalio najbolji strijelac Lige šampiona

Najbolji strijelac u istoriji azijske Lige šampiona Dejan Damjanović kritikovao je Crvenu zvezdu jer se olako odrekla Maurisija Moline.

Strašnu karijeru napravio je Dejan Damnjaović, napadač koga pamtimo sa beogradskih terena iz Sinđelića, Bežanije, Železnika, Radničkog iz Beograda. Otišao je 2006. godine u Aziju i nije se osvrtao, a sada je u podkastu "Iz keca, Mićo", govorio o svom saigraču Maurisiju Molini.

Nekadašnji napadač reprezentacije Crne Gore igrao je zajedno sa Damjanovićem u Seulu u Južnoj Koreji i smatra da je Crvena zvezda lako odustala od ovakvog fudbalera. Najbolji strijelac ikad u azijskoj Ligi šampiona je obožavao da igra sa njim.

"Imali smo Molinu iz Zvezde. Maurisio Molina je jedna igračina. A onda kakav čovjek, momak, karakter. Kolumbijac, a srce ovakvo! Da ne kažem... Ma kohones, znaš kakve. Mačka! Ja sam sa njim sve najbolje napravio. Sve rekorde koje smo oborili, to smo zajedno igrali on i ja. To je jedan igrač za poželjeti. Ovdje su se ozbiljno ogriješili u Zvezdi o njega, on je... Ma znaš kakva mačka", rekao je Damjanović.

Ko je Maurisio Molina?

Molina je igrao za veliki broj klubova u domovini, a u Crvenu zvezdu je došao 2007. godine. Poslije samo šest mjeseci je napustio klub i prešao u Santos gdje je upoznao Nejmara. Kako sam kaže - učio ga je da izvodi slobodnjake.

"Jednog dana je to i sam rekao. Kada igrate sa dobrim fudbalerima, provodite vrijeme posmatrajući saigrače kako biste izvukli nešto najbolje iz njih, kako biste naučili. U tom kontekstu on je mene gledao kako izvodim slobodne udarce. Pričali smo kako prevariti golmana: ‘Ako vidiš da se previše drži centra, gađaj u stativu koju ne može da stigne.’ Ja sam tada izvodio slobodnjake. Tako da je on ostajao sam mnom da trenira", rekao je jednom prilikom Molina.

Nakon igranja u Santosu, otišao je na dvije godine u Seongam, a onda je godinama nastupao za Seul prije nego što se vratio u domovinu i završio karijeru.

Šta je rekao o Crvenoj zvezdi?

"Otišao sam sa nadom da ću igrati u Evropi. Bio sam tamo šest mjeseci, bilo je teško. Moje prvo iskustvo u Evropi. Grad je bio teško izbombardovan. Porušene zgrade si mogao da vidiš. Ali srećom više nije bilo toga, a Srbi su ludi za sportom. Kad govorimo o fudbalskoj kulturi, vrlo su slični Argentini sa bara-bravasima. Najveći pritisak je u Crvenoj zvezdi, jer je to najveći klub u Srbiji, a Partizan im je vječiti rival. Igrali smo kvalifikacije za Ligu šampiona protiv Rendžersa i ispali, ali smo u Ligi Evrope igrali sa Bajernom iz Minhena, engleskim Boltonom i Bragom. Za mene, lijepo iskustvo, voljeli su me ljudi tamo", rekao je Molina o periodu u Beogradu.