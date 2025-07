Osvojio Premijer ligu, čuvao Ronalda, sada osuđenzbog uznemiravanje djevojke!

Fudbaler Kolin Hendri osuđen je zbog uznemiravanja bivše djevojke šest mjeseci nakon raskida.

Nekadašnji škotski fudbaler Kolin Hendri (59), šampion Premijer lige sa ekipom Blekburna davne 1994. godine, osuđen je na 12 mjeseci prinudnog rada i zabranu prilaska osobi koja ga je optužila za uhođenje! Kolin Hendri je izbjegao zatvorsku kaznu, iako je činio niz stvari da joj napravi pakao od života.

Kako prenose britanski mediji, Kolin Hendri je svoju nekadašnju djevojku uznemiravao šest mjeseci nakon raskida. Slao joj je mejlove, pisao joj na društvenim mrežama, čak i koristio različite telefonske brojeve nakon što ga je ona blokirala i pokušala da prekine kontakt. Hendri je za praćenje koristio čak i platformu specijalizovanu za traženje posla, a više puta se pojavljivao pred vratima svoje nekadašnje partnerke sa neželjenim poklonima, cvijećem i drugim sitnicama.

Policija je više puta opominjala Kolina Hendrija, ali on nije prestajao. Po njegovim riječima "brinuo je za djevojku i psa", pa je morao da je posjećuje. Bivša partnerka slavnog fudbalera prijavila ga je za uznemiravanje, što je Kolin Hendri negirao, ali je istraga pokrenuta nakon što je policija više puta morala da reaguje.

"Kolin Hendri je uznemiravao bivšu partnerku više od šest mjeseci nakon što je njihova veza završena, nakon što je prestala da mu uzvraća pozive“, istakla je sudija Nataša Klark i dodala: "On je ignorisao njene želje i kršio granice koje je ona postavila, koristeći više različitih platformi da bi je kontaktirao. Hendrijevo ponašanje je bilo zastrašujuće i uporno, uzrokujući žrtvi ogromnu patnju, ali uprkos tome, on je u početku odbijao da prihvati da je to uznemiravanje".

Potpuno posrnuće fudbalske legende

Nekadašnji fudbaler Blekburn Roversa nakon igračke karijere više puta je bio u centru pažnje medija, a nijedan od tih nastupa nije bio za pohvalu. mnogi smatraju da je prelomna tačka u njegovom životu smrt supruge Denis davne 2009. godine. Ona je preminula nakon komplikacija prilikom operacije koja je morala da bude obavljena nakon estetske korekcije.

Narednih godina Kolin Hendri je sebi upropastio život... Prvo je u junu 2010. godine proglasio bankrot, jer je imao više od milion funti duga prema banci, dok su među zainteresovanim stranama bile i određene britanske kladionice. Naravno, Kolin Hendri nije imao ni djelić novca koji je trebalo da plati. Pet godina kasnije oduzeta mu je vozačka dozvola i to na čak 17 mjeseci, jer je imao gotovo duplo više alkohola u krvi od dozvoljene granice u tom trenutku.

Hendri je u maju 2015. godine optužen za uznemiravanje i napad na bivšu djevojku u maju 2015. godine. Naknadno se izjasnio krivim po optužbi za uznemiravanje, dok je optužba za napad odbačena, ali je za sličan prekršaj osuđen deset godina kasnije. Hendi se 30. jula 2025. godine izjasnio krivim po jednoj tački optužnice za uznemiravanje bez nasilja u periodu dužem od šest mjeseci, protiv druge bivše djevojke. Osuđen je na 12 mjeseci rada u zajednici i dobio je zabranu prilaska osobi koju je proganjao.

Ko je Kolin Hendri?

Nekadašnji defanzivac rođen je 7. decembra 1965. godine, a bio je jedan od najboljih fudbalera Škotske u svojoj generaciji. Ponikao je u nekoliko niželigaških timova, ali je seniorski debi zabeležio za Dandi. Prve četiri godine u seniorskom fudbalu uglavnom je igrao kao napadač, ali se to promijenilo kada se preselio u Englesku i potpisao za Blekburn. Postao je štoper, jedan od najboljih u Velikoj Britaniji.

Nakon dvije godine u Blekburnu isto toliko igrao je i u Mančester sitiju, gdje je proglašen za igrača godine. Vratio se u Blekburn, odradio mandat od čak sedam godina i tom periodu osvojio Premijer ligu - što je jedno od najvećih dostignuća u istoriji engleskog fudbala, jer su momci u plavo-bijelom dresovima ukrali trofej daleko poznatijim ekipama. Bili su i najbolji dani Hendrijeve karijere, jer je iz Blekburna za čak četiri miliona funti prešao u Rendžers, davne 1998. godine.

Tog leta igrao je i na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj i kao defanzivac Škotske čuvao je i slavnog Ronalda Nazarija.

Nakon škotskog velikana igrao ne još za Koventri, Bolton, Preston i Blekpul, u kojem je završio karijeri 2003. godine. Bio je reprezentativac Škotske na 51 utakmici, a i kapiten nacionalnog tima na Svjetskom prvenstvu 1998. godine u Francuskoj. Kao trener radio je u Blekpulu i Klajdu, engleskim niželigašima.