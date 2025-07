Zekić vjeruje u tim, Rumunima odgovorio na pitanja o transferima: Trebate li trenera?

Trener Sarajeva Zoran Zekić u dobrom raspoloženju pred revanš meč drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Univerzitatete Krajove.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Fudbalerima Sarajeva ostalo je manje od 24 časa do revanš utakmice protiv Univerzitatee iz Krajove, a pred trening u Rumuniji novinarima se obratio trener bordo tima Zoran Zekić.

Iako je njegova ekipa slavila u prvoj utakmici rezultatom 2:1 Zekić “spušta loptu” pred duel u Rumuniji.

“Svi znamo kako je završila prva utakmica, ali to je bilo samo prvo poluvrijeme. Imamo svoja očekivanja za sutra, a svakako da će biti teško i da se moramo boriti. Koncentracija će biti veoma važna i moramo znati prihvatiti da nas sutra očekuje užasno težak meč. Obišli smo stadion, stvarno je prelijep. Mi znamo kako se osjećamo kada igramo na ovakvim terenima. Nadamo se da će i sutra biti lijep osjećaj kada budemo igrali", rekao je Zekić i dodao da njegova ekipa nije favorit.

"Ne, ne smatram da smo favoriti u ovom susretu. Mislim da smo odigrali dosta dobru prvu utakmicu i da je svakako bilo teško. Međutim, stvorili smo dosta dobrih šansi i imali smo jako dobru podršku naših navijača u prvoj utakmici. Mi znamo da nas ovdje čeka težak meč. Nadamo se da možemo da slavimo i na ovom stadionu", rekao je Zekić.

Na konferenciji za novinare postavljeno mu je pitanje o interesovanju Univerzitatee za pojedine igrače Sarajeva, na šta je odgovorio u šaljivom tonu.

"To nisam znao. Nadam se da će nakon sutrašnjeg meča imati još više interesa za naše igrače, oni su na prodaju. Jesu li pitali i za trenera? Šalu na stranu, to nije pitanje baš za mene, ali svakako da imponuje takvo nešto", rekao je on.

Svjestan je trener Sarajeva da će njegova ekipa biti pod pritiskom u Rumuniji.

"Moramo se na to što prije navići i to prihvatiti za sutrašnji meč. Mi imamo energiju i sinergiju sa našim navijačima, tako da znamo kako je taj osjećaj. Vjerujem u svoje igrače i ubijeđen sam da će i oni sutra prihvatiti da odigraju odličnu utakmicu na sjajnom stadionu pred odličnom atmosferom. Znamo šta nas čeka, ali smo puni samopouzdanja i ja vjerujem u njih", poručio je trener Sarajeva.

Revanš meč između Univerzitatee Krajove i Sarajeva igra se u četvrtak od 19.30 časova.