Muke Partizanovog rivala: Trener Hibernijana se oglasio pred meč u Humskoj

Partizan igra protiv škotskog Hibernijana u 3. kolu kvalifikacija za Konferenijsku ligu.

Izvor: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Fudbaleri Partizana nastavljaju evropske kvalifikacije protiv škotskog Hibernijana, a pvi meč je na programu u četvrtak 7. avgusta na stadionu u Humskoj. Rival crno-bijelih ima jako naporan raspored ovog ljeta, što je potencijalna šansa za izabranike Srđana Blagojevića.

Hibernijan je poražen u kvalifikacijama za Ligu Evrope od Mitjilanda, okrenuće se obavezama u domaćem prvenstvu, pa će tek onda razmišljati o meču u Beogradu koji je kratko najavio trener Dejvid Grej.

"Uradićemo sve to je moguće igračima. Jedna stvar koju uvijek želiš je da svi budu što svježiji. Beogradska utakmica će to sama riješiti. Planovi će se sprovesti na najlakši, najbrži način… Putujemo dan ranije, ali to će se srediti. Sve je sada usmjereno na Dandi", rekao je trener Hibernijana Dejvid Grej.

Većina igrača će debitovati u evropskim mečevima, a nisu često imali priliku da igraju u ritmu nedjelja - četvrtak.

"Cijelo to iskustvo je novo za mene, igrati u nedjelju pa u četvrtak. Prvi put igram evropski fudbal i isto važi i za momke u svlačionici. Učimo usput, ali dobar je izazov. To je nivo na kojem želiš da igraš", rekao je fudbaler škotskog tima Džoš Maligan.