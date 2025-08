"I pobjeda i poraz su lupeži": Srđan Blagojević čvrsto na zemlji poslije spektakla u Humskoj

Trener Partizana Srđan Blagojević smiruje strasti pred meč sa kragujevačkim Radničkim.

Izvor: FK Partizan Beograd/Youtube/printscreen

Trener Partizana Srđan Blagojević govorio je na konferenciji za medije pred meč sa Radničkim iz Kragujevca u 3. kolu Superlige Srbije. Duel je na programu u nedjelju od 21 čas.

Timovi dočekuju ovaj duel u potpuno različitom raspoloženju, pošto su crno-bijeli spektakularnom pobedom u Humskoj protiv Oleksandrije izborili plasman u narednu rundu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, dok je Radnički doživio debakl.

To će biti premijera fudbalera Partizana pred domaćim navijačima, pa se očekuje da tribine ponovo budu krcate kao u evropskim mečevima.

"Dočekali smo i premijeru na našem stadionu u prvenstvu. Izuzetno se radujemo prvoj utakmici kod kuće, poslije gostovanja. Sama ta činjenica, uz to da smo uspješno prošli rundu evropskog takmičenje, plus termin od 21 i očekivanu prijatnu atmosferu što se tiče vremenskih uslova, nadam se da će dovesti do toga da imamo približno sličan ambijent što se tiče navijača kao što je bilo na prethodnoj utakmici. Radujemo se i s nestrpljenjem čekamo utakmicu, a potpuni fokus je na Radničkom. Čeka nas vrlo zahtjevna utakmica protiv tima koji je već dvije sezone zasluženo u vrhu srpskog fudbala i nastaviće da bude tako. Jako dobra selekcija, malo se promijenio tim, koji igra intenzivno, bez obzira na turbulencije i mogućom promjenom trenera. Sigurno nas čeka zahtjevna utakmica i motivisan protivnik".

Blagojević "smiruje strasti" nakon jako važne pobjede i citira Veljka Aleksića. "Nisam pristalica i ne volim ekstremne stvari, kao što su pretjerano tugovanje ili preterano radovanje i euforija, ne osjećam se prijatno, Po prirodi volim da stišavam situaciju. Kao što je rekao moj profesor fudbala Veljko Aleksić "i pobjeda i poraz su lupeži". Obje stvari mogu negativno da utiču na ekipu. Situacija u kojoj se nalazi Radnički je dijametralno suprotna od naše - oni su u šoku poslije ispadanja, a mi smo u radosti. Obje stvari mogu da budu opasne i da se negativno odraze na performans. Naš posao je da to kontrolišemo i zadržimo fokus".

Radnički iz Kragujevca je ostao bez trenera, pošto je Feđa Dudić dao neopozivu ostavku poslije neuspjeha.

"To uvijek može da ode u oba smjera. U svakom slučaju je stres, može ekipa da dobije euforiju, a može i da ode u suprotnom smjeru. Mi ne znamo šta možemo da očekujemo, možda novi trener donese novu ideju, mada je to jako teško za tako kratko vrijeme, a mi moramo biti sposobni da se adaptiramo na bilo kakve promjene. Moramo da budemo spremni na sve te stvari, da ubacimo i dodatni oprez zbog te činjenice".

Nema mjesta euforiji

Srđan Blagojević

Izvor: MN PRESS

Još jednom je ponovio da nema mjesta euforiji, pošto je tek start sezone, ali raduje ga što se atmosfera oko Partizana otpuno promijenila u nekoliko proteklih mjeseci.

"Moramo to da arhiviramo, nemamo luksuz da ostajemo u prošlosti. Najljepši osjećaj je kad sudija svira kraj u utakmici u kojoj pobijedite. Taj trenutak traje jako, jako kratko, ali mi smo željni takvog osećaja. Ako želimo da ih osećamo češće, moramo da budemo fokusirani. Ali, zbog te mladosti postoji ta opasnost kod mladih, ali mi stariji smo tu da ih usmjerimo. Svjesni smo činjenice da će nas javnost ocjenjivati prema posljednjoj utakmici".

Upitan je kakve su reakcije uprave nakon izvojevane pobjede protiv Oleksandrije od 4:0 i plasmana u narednu fazu.

"Iskren da budem, mi nešto pretjerano ne komuniciramo poslije utakmice, ni kad je dobro, ni kad je loše. Pustimo da prođe neko vrijeme. Ja sam sa Dankom Lazovićem najviše u kontaktu, znamo naš put, idemo korak po korak, bez obzira na okolnosti. Naravno da smo zadovoljni, ali bez zadržavanja, samo čestitamo i idemo dalje".