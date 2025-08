"Više puta sam rekao da ih ne želim, moramo da ih zgazimo: Zvezdan Terzić nije oduševljen žrijebom, jedno ga brine

Potencijalni protivnik Crvene zvezde je Dinamo iz Kijeva, a generalni direktor crveno-bijelih se pribojava nefudbalskih stvari.

Izvor: MN PRESS

Generalni direktor Crvene zvezdeZvezdan Terzić oglasio se nakon žrijeba za plej-of Lige šampiona. Srpski šampion će igrati protiv boljeg iz dvomeča Dinamo Kijev - Pafos, naravno, pre toga moraju da eliminišu poljski Leh.

Zvezdan Terzić je svjestan da su dobili najtežeg mogućeg protivnika i naglašava da je fokus na utakmicama sa Lehom.

‍"Mislim da smo dobili najtežeg mogućeg protivnika, ko god da dođe. Više puta sam istakao da ne bih volio da dođe do meča sa Dinamom iz Kijeva, iz mnogo razloga, iz fudbalskih i nefudbalskih. Prije svega Dinamo Kijev je jedna odlična ekipa, možda jedna od najkvalitetnijih koje smo mogli da dobijemo, uz to prisutna je i čitava ta politička situacija i odnos koji prije svega imaju ukrajinska rukovodstva, to smo vidjeli i uoči utakmica koje je Partizan igrao protiv ukrajinske Oleksandrije, da su neprijateljski nastrojeni prema nama. Tako da bih volio da smo mogli da izbegnemo sve te nefudbalske stvari, međutim šta je tu je. Mislim da je Crvena zvezda bolja fudbalska i kvalitetnija ekipa od Dinamo Kijeva. Ako želimo da igramo Ligu šampiona naravno da moramo da uđemo i da “zgazimo” Dinamo iz Kijeva. Međutim, prije toga oni treba da prođu ekipu Pafosa, o kojoj sam takođe govorio kao o jednom dobro organizovanom klubu, dobroj ekipi, punoj legionara. Vlasnik je naš prijatelj Rus Lomakin. Tako da ima tu prvo jedan dobar dvomeč koji će biti između Dinamo Kijeva i Pafosa. Koga bih volio od ta dva kluba, ne bih ni govorio sada, u plej-ofu nema lakih protivnika, a prije svega će fokus naših igrača biti na utakmici sa Lehom iz Poznanja, to ću im reći večeras na sastanku. Moramo zabraniti igračima da razgovaraju uopšte, evo ja sam sad dao izjavu vezanu za te utakmice u plej-ofu, i od danas je zabrana bilo kakvog komentarisanja na temu plej-ofa dok ne se ne završi dvomeč sa Poljacima. Gledamo, pratimo, dobro smo analizirali Leh iz Poznanja, po malo mi smeta favorizovanje Crvene zvezde u odnosu na Leh, maltene je već Crvena zvezda prošla u narednu fazu. Leh je jedan dobar klub, šampion Poljske. Poljska je velika država od 40 miliona stanovnika, nije lako biti šampion Poljske. Imaju i nevjerovatan stadion, nevjerovatnu energiju, od 42 hiljade gledalaca, dobro organizovane navijačke grupe. Cijeli taj region je veoma posvećen i čeka nas jedna paklena atmosfera u srijedu veče u Poznanju. Međutim, opet kažem, ako želimo Ligu šampiona moramo da pobijedimo Leh, moramo da pobijedimo i Dinamo iz Kijeva, ali moramo da budemo maksimalno koncentrisani i fokusirani, ne potcjenjujemo nikoga. Moramo maksimalno profesionalno da uđemo prije svega u prvi meč u Poznanju i da probamo da već tamo napravimo pozitivan rezultat, a ne da čekamo da na Marakani rešavamo našu sudbinu i ulazak u četvrtu rundu", izjavio je Terzić.

Crveno-bijeli očekuju veliku podršku navijača u nastavku kvalifikacija. Protiv Linkolna je srpskog šampiona bodrilo preko 30.000 vernih pristalica, a pretpostavlja se da će ta brojka biti premašena.

"Siguran sam da će Marakana biti ispunjena do posljednjeg mjesta. Nevjerovatna euforija se stvorila oko Crvene zvezde, stvarno smo doveli mnogo dobrih igrača, pojačanja kao vjerovatno nikad za ovih 12 godina koliko sam u Crvenoj zvezdi, ne bih da govorim o periodu prije toga. Crvena zvezda raste iz godine u godinu, Crvena zvezda iz sezone u sezonu je sve bolja i kvalitetnija. Mislim da smo napravili jedan izbalansiran tim, gde imamo vrhunske kvalitetne znalce i tehničare i imamo fizički moćne igrače. Smatram da je Milojević na slatkim mukama, a mislim da će odabrati najbolju kombinaciju, koja će biti dobitna varijanta za prvu utakmicu i da ćemo se vratiti sa dobrim rezultatom. Malo mi smeta ta dobra velika euforija oko Crvene zvezde, tolika očekivanja kao da smo već u Ligi šampiona, mi imamo još četiri teške utakmice do ulaska u Ligu šampiona. Mi smo vrhunski profesionalci, znamo kako da fokus igrača namjestimo da je uvijek najvažnija prva utakmica, a mi razmišljamo samo o utakmici u Poznanju, o svemu drugom ćemo kada za to dođe vrijeme", zaključio je Zvezdan Terzić.

