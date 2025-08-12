"Hoću kao Gaskojn i Runi": Griliš bio najskuplji Englez u istoriji, sada kreće ispočetka u Evertonu

Kontroverzni Džek Griliš zvanično iz Mančester sitija prešao u Everton.

Reprezentativac Engleske i svojevremeno najskuplji britanski igrač svih vremena Džek Griliš (29) napustio je Mančester siti i prešao u Everton.

"Dvojica mojih omiljenih engleskih igrača svih vremena su Vejn Runi i Pol Gaskojn. Uvijek sam volio da nosim broj '18' zbog njih. Čim smo se klub i ja dogovorili shvatio sam da je broj '18' slobodan, što je bilo sjajno za mene", kazao je Griliš.

Slavni Pol Gaskojn (58) nosio je Evertonov broj "18" od 2000. do 2002. godine, a odmah nakon njega isti broj je stavio na leđa veliki Vejn Runi (39), za mnoge najbolji engleski fudbaler u ovom vijeku. Griliš će među "karamelama" na njihovom novom stadionu dobiti šansu da oživi karijeru, koja je zapala u lošu fazu u periodu u kojem se opraštao od Sitija. Prošle sezone postigao je samo tri gola na 32 utakmice, uz pet asistencija.

Njegov transfer u Siti od 100 miliona izjednačen je u ljeto 2023, kada je Arsenal platio Deklana Rajsa Vest Hemu istom količinom novca.

Niko nije bio iznenađen zato što je kraj sezone dočekao na klupi za rezervne igrače, a u posljednjem nastupu za Siti, 20. maja, odigrao je samo minut protiv Bornmuta. Uveliko je bilo jasno da je kraj.

Mančester siti platio je Griliša Aston Vili tada rekordnih 117,5 miliona evra u ljeto 2021. godine, a sa njim u timu na Etihad su stigle tri titule Premijer lige, trofej Lige šampiona, FA Kup, titula Svjetskog prvenstva za klubove...

Sada je pred njim šansa da pokaže da ono najbolje nije ostalo daleko iza njega. I da će uspjeti da se izbori sa svojim porocima, prije svega alkoholizmom.

