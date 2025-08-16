logo
Njukasl ne zna bez Šveđanina: Mučenje i protiv desetorice!

Autor Dragan Šutvić
0

Njukasl i Aston Vila odigrali su meč bez golova u Premijer ligi, bez Aleksandera Isaka ne ide "svrakama". Uz to je domaći tim igrao sa desetoricom.

Premijer liga Aston Vila Njukasl 0 0 Izvor: James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njukasl je prošle sezone napravio nevjerovatan uspjeh, igrao je prelijep fudbal, izborio plasman u Ligu šampiona i sve je djelovalo idilično. Ali, onda je došlo do velikih problema unutar samog kluba, krenuli su otkazi na čelnim funkcijama, otišli su neki bitni ljudi, sve to se prenijelo i na tim. Aleksandar Isak je odbio da igra i hoće da ide.

Traži ga Liverpul, on hoće na "Enfild" i čovjek koji je dao 23 gola za "svrake" prošle sezone čini sve da ode. Odbio je da trenira, da igra, ne želi da se vrati u tim. Koliko nedostaje, moglo je da se vidi na startu nove sezone i meču protiv Aston Vile koji je završen bez golova (0:0). Nije pomoglo ni to što je domaći tim igrao sa desetoricom od 66. minuta kada je Ezri Konsa dobio direktan crveni karton.

Njukasl je važio za blagog favorita u ovom meču, ali bez prvog strijelca i najboljeg igrača tima ne ide. Prva ponuda Liverpula je odbijena, traže oko 150 miliona evra, što "crveni" ne žele da daju za igrača koji je nezadovoljan i želi da ide. Pregovori se vode i djeluje da neće biti tako jednostavni, a prelazni rok traje do kraja avgusta.

Tražio je Njukasl novog napadača, htio je Benjamina Šeška koji je izabrao Mančester junajted, Liverpul im je "nudio" da uzmu Uga Ekitikea iz Frankfurta, a da zauzvrat prodaju Isaka što je Njukasl odbio, pa je Liverpul doveo i njega i sada je blizu dovođenja švedskog napadača. Navodno je na pragu dolaska Joan Visa iz Brentforda, ali je potrebno i neko mnogo veće ime.

