"Ponosan sam Makedonac, ali moje porijeklo je srpsko": Đurovski o prezimenu koje oduvijek privlači pažnju

Boško Đurovski je u MONDO podkastu "Priča za medalju" govorio o zanimljivom porijeklu svog prezimena.
Boško Đurovski ostavio je veliki trag u Crvenoj zvezdi, čak devet godina nosio je dres iz Ljutice Bogdana, a nekoliko puta vraćao se i na mjesto glavnog trenera. I svaki put bivala bi interesantna pričao prezimenu legenda crveno-bijelih, a detalje porijekla otkrio je u MONDO podkastu "Priča za medalju".
Reprezentativac Jugoslavije, a od 1994. do 1995. i Makedonije Boško Đurovski ističe da je Makedonac, ali poseban akcenat stavlja na porijeklo - ono je srpsko. "Rođen sam u Makedoniji. Moj deda i pradeda, oni su bili koliko ja znam, rođeni takođe tamo, odnosno to je bila Stara Srbija i mene danas kad pitaju kako se osjećam, moram da kažem da sam ponosan što sam Makedonac, što sam rođen u Makedoniji, ali moje porijeklo je srpsko. Sa te strane osjećam se i kao Makedonac i kao Srbin."
"Moj tata je rođen u Beogradu, moj deda je živeo isto tako u Beogradu. Poslije Drugog svjetskog rata oni su se vratili da žive dole, moji su porijeklom bili neki Stojanovići i poslije rata kada se biralo kako ćemo da se prezivamo, ali je to po naređenju u to vrijeme komunista prebacili smo na prezime sa nastavkom -ski. Po dedi smo dobili prezime, Đuro - Đurovski", objasnio je
"To nije bitno, ja kažem ponosan sam što sam rođen u Makedoniji, ja sam Makedonac srpskog porijekla", ispričao je bivši fudbaler Crvene zvezde.
Kako je Đurovski stigao u Crvenu zvezdu?
Sve je ponovo vezano za Makedoniju i rodni kraj. "U osnovnoj školi smo imali sekciju rukometa i fudbala. Bili smo talentovani klinci, pobjeđivali smo i ekipe iz Skoplja. Na osnovu toga što smo bili dosta dobri Milko i ja skauti iz Teteksa su nas pozvali da budemo članovi njihove pionirske ekipe. Bili smo registrovani, ali nije postojalo prvenstvo pionira u to vrijeme u Makedoniji, tako da nismo igrali, ali su se održavali turniri drugoligaša svake godine, to je tada bio pojam", Đurovski je otkrio u MONDO podkastu "Priča za medalju".
"Imali smo sreću da igramo u Zemunu na turniru drugoligaša i tu su bili skauti Zvezde, zapazili su me i dobio sam poziv od njih. Sjećam se kad je tata išao na telefon, to vrijeme, išao je u poštu da razgovara sa njima i dogovorio se da odem."