Marko Stamenić ima novi klub u Engleskoj: Notingem Forest ga prodao bez odigranog minuta

0

Nekadašnji igrač Crvene zvezde i povremeni kapiten Novog Zelanda Marko Stamenić seli se u Čempionšip.

Marko Stamenić potpisao za Svonsi Izvor: MN PRESS

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Marko Stamenić (23) ima novi klub! On će u narednom periodu nositi dres Svonsija, velškog tima koji se takmiči u engleskom fudbalu i posljednjih nekoliko sezona nastupa u Čempionšipu. nekadašnji učesnik Premijer lige saopštio je da je dogovorio sve uslove transfera reprezentativca i povremenog kapitena Novog Zelanda!

Ovaj transfer zanima i navijače i čelnike Crvene zvezde, jer je prethodnog leta srpski šampion zadržao 10 odsto od naredne prodaje veznog fudbalera. Svonsi nije saopštio za koliko je novca kupio Stamenića, pa nije jasno ni da li će Crvena zvezda biti zadovoljna ovim poslom Notingem Foresta.

Stamenić bi zbog svojih kvaliteta, ali i iskustva koje je stekao kao veoma mlad igrač, trebalo da bude jedan od nosilaca igre tima iz Velsa u predstojećoj sezoni - ali i tokom narednih sezona jer je potpisao ugovor na četiri godine. Velšani su svojim navijačima poručili da je Marko Stamenić osvajao duple krune u Danskoj, Srbiji i Grčkoj, odnosno u sve tir evropske zemlje u kojima je nastupao.

Kakvu karijeru ima Marko Stamenić?

Fudbaler koji po ocu ima srpsko poreklo ponikao je na Novom Zelandu, gde je i rođen, a kao veoma mlad fudbaler nosio je dres nekoliko lokalnih timova. Prvi veliki iskorak u karijeri bio mu je prelazak u Kopenhagen, čiji je dres nosio tri godine, tokom kojih je čak i nastupao u Ligi šampiona.

Kao slobodan fudbaler iz Kopenhagena je stigao u Crvenu zvezdu, u kojoj je proveo godinu dana. Crvena zvezda je šest meseci pre Stamenićevog dolaska saopštila da je dogovorila sve uslove sa njim, a Marko se u leto 2023. godine stavio na raspolaganje srpskom klubu - sa kojim je kasnije osvojio duplu krunu, ali i upisao nove nastupe u Ligi šampiona.

Izvor: Paul ELLIS / AFP / Profimedia

Crvena zvezda je prodala Marka Stamenića Notingem Forestu za 5,5 miliona evra, ali on nikada nije zaigrao za taj tim. Odmah je prosleđen na pozajmicu u Olimpijakos, čiji je vlasnik takođe grčki biznismen Marinakis, a nakon jedne sezone u crveno-belom dresu tima iz Pireja vezni fudbaler se seli u Svonsi.

Svojevremeno je Marko Stamenić blistao na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, gde su ga skauti Kopenhagena i primetili. Kasnije je bio reprezentativac Novog Zelanda na Olimpijskim igrama u Tokiju, a već godinama je standardan u seniorskoj selekciji. Do sada ima 29 odigranih mečeva i dva postignuta gola.

