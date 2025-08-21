Sarajevo sprema senzacionalan transfer! Nekadašnji igrač Juventusa stiže na Koševo?

FK Sarajevo nakon nekoliko zvučnih pojačanja u ljetnom prelaznom roku, planira još jedno za kraj.

Izvor: Profimedia

Marko Pjaca (30) i dalje je bez kluba, hrvatski fudbaler još nije pronašao novu destinaciju nakon iznenađujućeg raskida s Dinamom. Posljednjih sedmica Pjacu se povezivalo s Turskom (Trabzonspor), pa i odlaskom u Saudijsku Arbaiju (Al Najma), ali povremeni reprezentativac Hrvatske i dalje je - slobodan igrač.

Kako piše 24.sata, to bi se uskoro moglo promijeniti.

Kako piše ovaj portal, još tokom jučerašnjeg dana ovu su informaciju dobili od provjerenog bh. izvora, a onda im je ta priča stigla s još dvije-tri, prilično ozbiljne strane.

Na Koševo je tijekom ljeta stiglo nekoliko dokazanih igrača poput Stefana Ristovskog, Ivana Banića, Slavka Bralića, Adema Ljajića, Agona Elezija, vratio se i bivši BiH reprezentativac Gojko Cimirot, i čelnici kluba pripremaju teren za pregovore s Markom Pjacom.

Podsjetimo, Pjaca je prošle sezone imao prilično dobru sezonu u Dinamu u kojoj je u 44 nastupa zabio devet golova, tome dodao isto toliko asistencija.

Podsjećamo, Pjaca je ponikao u Dinamu koji ga je 2016. godine prodao Juventusu za skoro 30 miliona evra. Uslijedile su pozajmice u Šalke, Fiorentinu, Anderleht, Đenou, Torino, Empoli da bi se 2023. godine vratio u HNL i to u Rijeku koja ga godinu dana kasnije prodala Dinamu za milion i po evra.

Pjaca je u karijeru odigrao 109 utakmica u Seriji A od čega 14 za Juventus, za koji je ubilježio ukupno 21 nastup.