Mađari u Hrvatskoj izgradili najmoderniji stadion: Ima isti broj stolica koliko i mještana

U selu u kojem žive i Srbi i Hrvati, većinski Mađari izgradili najmoderniji stadion. "Ovo je građeno za 12.000 pripadnika mađarske zajednice u Hrvatskoj", rečeno je na otvaranju.

Izvor: gol.dnevnik.hr//printscreen

Naselje Vardarac u opštini Bilje u Hrvatskoj, na desetak kilometara od Osijeka, dobio je najmoderniji stadion u tom dijelu zemlje. Vrijedan je više od 7,3 miliona evra, prenosi portal "Index".

Prošlosezonski šampioni Međužupanijske lige igrače ove sezone u trećoj ligi Istok, a igraće je na stadionu koji su zajedno finansirale vlade Hrvatske i Mađarske.

"Ovo nije građeno za 500 stanovnika Vardarca, ovo je građeno za 12.000 pripadnika mađarske zajednice u Hrvatskoj. Izgradili smo tamo gdje je najveće središte i tradicija, ali ovo nije samo za mađarsku manjinu", rekao je saborski zastupnik mađarske nacionalne manjine Robert Jankovics.

Predsjednik Fudbalskog saveza Hrvatske Marijan Kustić je dodao: "Puno puta sam isticao bitnost infrastrukture, tako da je ovo nešto fenomenalno. Još jednom čestitam, nadam se da će ovo biti putokaz drugim gradovima i opštinama da se ulaže više u infrastrukturu, to je osnova svega."

Stadion ima oko 500 sjedećih mjesta, a posebno je jedinstven zbog krova, teškog čak 58 tona, oslonjenog na pilone zabijene 18 metara u zemlju. Ukupan broj stolica je praktično identičan broju stanovnika tog mjesta.

Većinu stanovništva u Vardarcu čine Mađari, a ima još Hrvata i Srba, prenose hrvatski mediji.