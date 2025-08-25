Esmir Hasukić se vratio u GOŠK: Bivši napadač Borca ponovo u "starom jatu", pravo nastupa stiče za mjesec dana

Esmir Hasukić ponovo je u dresu Gabeljana.

Napadač Esmir Hasukić (2001.) vratio se u GOŠK, čiji je dres već nosio dvije godine.

U klubu iz Gabele Hasukić je bio od ljeta 2022. do ljeta 2024. godine, nakon čega se preselio u Borac. Međutim, mandat u crveno-plavom dresu nije prošao na željeni način. Rođeni Tuzlak je pao na jednom doping-testu, nakon čega je suspendovan do druge polovine septembra ove godine.

Mjesec dana prije isteka suspenzije, dogovorio je povratak na stadion "Perica-Pero Pavlović, u klub koji se ove sezone takmiči u Prvoj ligi FBiH.

"Srećan sam što sam ponovo u dresu Lavova. Poraz u prvom kolu nas neće pokolebati, vjerujem da ova ekipa može ostvariti zacrtane ciljeve", rekao je prilikom predstavljanja Hasukić, koji pravo nastupa za novi-stari klub stiče u petom kolu, kada GOŠK gostuje u Banovićima ekipi Budućnosti.

U karijeri je još branio boje Zvijezde iz Gradačca, tuzlanske Slobode i Radnika iz Bijeljine.

