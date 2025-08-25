logo
Borac i Maks Juraj Ćelić raskinuli ugovor!

Borac i Maks Juraj Ćelić raskinuli ugovor!

Autor Dragan Šutvić
0

Hrvatski štoper je danas raskinuo ugovor sa klubom.

Borac i Maks Juraj Ćelić raskinuli ugovor

Fudbalski klub Borac raskinuo je ovog ponedjeljka ugovor sa Maksom Jurajem Ćelićem.

Uskoro opširnije...

