logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najveća blamaža u istoriji Mančester junajteda: Četvroligaš Grimzbi ga izbacio na penale

Najveća blamaža u istoriji Mančester junajteda: Četvroligaš Grimzbi ga izbacio na penale

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Mančester junajted dotakao dno.

Mančester junajted ispao od četvrtoligaša u Liga kupu Izvor: Jez Tighe/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Posrnuli velikan engleskog i svjetskog fudbala Mančester junajted ispao je u drugom kolu Liga kupa na penale od Grimbzija. Tim iz "Lige dva", koja je u Britaniji četvrti rang, šokirao je "crvene đavole" na svom terenu, na penale.

U sezoni u kojoj ne igra Evropu i u kojoj ga vodi Portugalac Ruben Amorim, Junajted je izgubio na penale 11:12, nakon što je konačan rezultat bio 2:2. Ni jedanaesteraca ne bi bilo da Hari Megvajer nije spasio Junajted golom u 89. minutu poslije kornera koji je izveo Mejson Maunt. Klub iz Mančestera tako je nakratko odložio blamažu, koja se nazirala čitave večeri, jer je Grimzbi vodio do 75. minuta 2:0.

Ipak, tada je pogocima Kamerunca Brajana Embuema Junajted smanjio na 1:2, Megvajer je izborio penale, ali u njima je poslije čak 25 udaraca klub sa Old Traforda doživio jedan od najtežih poraza u istoriji.

S obzirom na to da od dolaska u klub prošlog novembra nije uspio da ostvari bilo kakav napredak, ne bi bilo iznenađenje da Amorim veoma brzo dobije otkaz. Baš kako su mu i pjevali navijači Grimzbija ove srijede uveče.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mančester junajted Liga kup

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC