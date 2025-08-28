Najveća blamaža u istoriji Mančester junajteda: Četvroligaš Grimzbi ga izbacio na penale

Mančester junajted dotakao dno.

Izvor: Jez Tighe/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Posrnuli velikan engleskog i svjetskog fudbala Mančester junajted ispao je u drugom kolu Liga kupa na penale od Grimbzija. Tim iz "Lige dva", koja je u Britaniji četvrti rang, šokirao je "crvene đavole" na svom terenu, na penale.

U sezoni u kojoj ne igra Evropu i u kojoj ga vodi Portugalac Ruben Amorim, Junajted je izgubio na penale 11:12, nakon što je konačan rezultat bio 2:2. Ni jedanaesteraca ne bi bilo da Hari Megvajer nije spasio Junajted golom u 89. minutu poslije kornera koji je izveo Mejson Maunt. Klub iz Mančestera tako je nakratko odložio blamažu, koja se nazirala čitave večeri, jer je Grimzbi vodio do 75. minuta 2:0.

Ipak, tada je pogocima Kamerunca Brajana Embuema Junajted smanjio na 1:2, Megvajer je izborio penale, ali u njima je poslije čak 25 udaraca klub sa Old Traforda doživio jedan od najtežih poraza u istoriji.

S obzirom na to da od dolaska u klub prošlog novembra nije uspio da ostvari bilo kakav napredak, ne bi bilo iznenađenje da Amorim veoma brzo dobije otkaz. Baš kako su mu i pjevali navijači Grimzbija ove srijede uveče.