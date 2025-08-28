logo
Gigović sa dva gola odveo Jang Bojse u Ligu Evrope!

Autor Haris Krhalić
0

Reprezentativac BiH večeras je odigrao sjajan meč i odveo svoj tim u Ligu Evrope.

armin gigović Izvor: Martin Baumann / TASR / Profimedia

Švajcarska ekipa Jang Bojs ostvarila je plasman u ligašku fazu Lige Evrope, nakon što su eliminisali ekipu Slovana iz Bratislave. U prvom meču švajcarski tim slavio je sa 1:0, da bi u revanšu pobijedili sa 3:2

Prvo ime susreta bio je bh. reprezentativac Armin Gigović koji je večeras sa dva gola trasirao svome timu put u drugo po znazi evropsko takmičenje.

Gigović je prvi pogodak večeras postigao u 29. minutu na asistenciju Monteira.

Osam minuta kasnije Jang Bojsi su povisili na 2:0 golom Bedije da bi kakvu-takvu nadu gostima vratio Robert Mak u finišu prvog dijela. Ipak, u 52. minutu na scenu ponovo stupa Gigović i svojim drugim golom večeras definitivno rješava pitanje pobjednika u ovom dvomeču.

Pogledajte i ovu majstoriju Gigovića:

 Slovaci su do kraja uspjeli samo da ublaže poraz golom Streleca u 87. minutu.

Podsjećamo, Gigović je u Švajcarsku iz Holštajna stigao polovinom avgusta, a ovo mu je bio treći meč u dresu novog kluba.

Tagovi

Jang Bojs Liga Evrope fudbal Armin Gigović

