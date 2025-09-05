Srbija sa ovim timom hoće pobjedu u Letoniji: Mitrović i Vlahović na čelu Piksijevih 11 u Rigi

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi sa ovih 11 igrača napašće Letoniju u Rigi, za pobjedu i velika tri boda na putu ka Mundijalu 2026.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije u srijedu od 15 časova igra protiv Letonije u gostima treću utakmicu kvalifikacija za Mundijal. "Orlovi" selektora Dragana Stojkovića Piksija ostvarili su u uvodna dva kola pobjedu protiv Andore (3:0) i remi protiv Albanije (0:0), a u Rigi ima samo jedan cilj - pobedu.

Selektor Dragan Stojković Piksi doveo je na konferenciju za novinare sa sobom povratnika u nacionalni tim, Filipa Kostića (32), što bi moglo da bude i nagovještaj da će se 32-godišnji igrač Juventusa naći i u startnoj postavi.

U borbi za drugi trijumf na putu ka Mundijalu 2026. od Kostića će se očekivati da šalje centaršuteve ka Dušanu Vlahoviću i Aleksandru Mitroviću, koji će početi zajedno u startnoj postavi. Uz njih, u ofanzivi se očekuje velika uloga i za Lazara Samardžića, koji je već pokazao da je u dresu Atalante spreman dočekao početak nove sezone. Takođe, kraj desne aut-linije pogledi će u napadima Srbije biti usmjereni i ka Andriji Živkoviću.

U veznom redu se očekuju nastupi pouzdanih Piksijevih "vojnika", Nemanje Maksimovića i Saše Lukića, dok se iza njih predviđa nastup trojice štopera, Nikole Milenkovića, Strahinje Pavlovića i Strahinje Erakovića, ispred golmana Đorđa Petrovića.

Dakle, očekujemo ovaj sastav Srbije za meč na "Daugava stadionu", na kojem će sudija biti Julijan Vejnberger iz Austrije.

Srbija: Petrović - Eraković, Milenković, Pavlović - Živković, Lukić, Maksimović, Kostić - Samardžić - Vlahović, Mitrović



