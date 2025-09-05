logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbija sa ovim timom hoće pobjedu u Letoniji: Mitrović i Vlahović na čelu Piksijevih 11 u Rigi

Srbija sa ovim timom hoće pobjedu u Letoniji: Mitrović i Vlahović na čelu Piksijevih 11 u Rigi

Autori Mladen Šolak Autori Dušan Ninković
0

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi sa ovih 11 igrača napašće Letoniju u Rigi, za pobjedu i velika tri boda na putu ka Mundijalu 2026.

Sastav Srbije za utakmicu protiv LEtonije Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije u srijedu od 15 časova igra protiv Letonije u gostima treću utakmicu kvalifikacija za Mundijal. "Orlovi" selektora Dragana Stojkovića Piksija ostvarili su u uvodna dva kola pobjedu protiv Andore (3:0) i remi protiv Albanije (0:0), a u Rigi ima samo jedan cilj - pobedu.

Selektor Dragan Stojković Piksi doveo je na konferenciju za novinare sa sobom povratnika u nacionalni tim, Filipa Kostića (32), što bi moglo da bude i nagovještaj da će se 32-godišnji igrač Juventusa naći i u startnoj postavi.

U borbi za drugi trijumf na putu ka Mundijalu 2026. od Kostića će se očekivati da šalje centaršuteve ka Dušanu Vlahoviću i Aleksandru Mitroviću, koji će početi zajedno u startnoj postavi. Uz njih, u ofanzivi se očekuje velika uloga i za Lazara Samardžića, koji je već pokazao da je u dresu Atalante spreman dočekao početak nove sezone. Takođe, kraj desne aut-linije pogledi će u napadima Srbije biti usmjereni i ka Andriji Živkoviću.

U veznom redu se očekuju nastupi pouzdanih Piksijevih "vojnika", Nemanje Maksimovića i Saše Lukića, dok se iza njih predviđa nastup trojice štopera, Nikole Milenkovića, Strahinje Pavlovića i Strahinje Erakovića, ispred golmana Đorđa Petrovića.

Dakle, očekujemo ovaj sastav Srbije za meč na "Daugava stadionu", na kojem će sudija biti Julijan Vejnberger iz Austrije.

Srbija: Petrović - Eraković, Milenković, Pavlović - Živković, Lukić, Maksimović, Kostić - Samardžić - Vlahović, Mitrović



Standings provided by Sofascore

Tagovi

fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC