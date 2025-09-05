Hitna odvezla Luisa Enrikea, odmah mora na operaciju!

Luis Enrike doživio je prelom ključne kosti i hitno je zbrinut.

Izvor: JUSTIN LANE/EPA

Šampion Evrope Pari Sen Žermen saopštio je da je Hitna pomoć zbrinula trenera Luisa Enrikea (55) jer je polomio ključnu kost. Tešku povredu doživio je dok je prilikom pada sa bicikla.

"Tokom incidenta za vrijeme vožnje bicikla, šef stručnog štaba Pari Sen Žermena Luis Enrike je zbrinut intervencijom Hitne pomoći i biće podvrgnut operaciji zbog polomljene ključne kosti. Klub izražava punu podršku treneru i želi mu brzi oporavak. Nove informacije biće blagovremeno saopštene", objavio je PSŽ.

Fudbaleri Pari Sen Žermena trenutno su na kratkoj pauzi od utakmica zbog septembarskih utakmica reprezentacija, pa će naredni meč igrati 14. septembra. Ostaje pitanje da li će Enrike u narednih devet dana biti osposobljen da nastavi da vodi tim na čijoj klupi sjedi od 2023. i sa kojim je ove sezone napravio najveći uspjeh u istoriji kluba - osvajanje Lige šampiona.

S obzirom na to koliko energično vodi mečeve i da se ovog ljeta doslovno potukao na utakmici protiv Čelsija, teško je očekivati da to bude onaj pravi Luis Enrike ako mu doktori ograniče kretanje ili nalože da miruje.

Uvijek je fizički aktivan, voli i ekstremne napore

Luis Enrike imao je veliku igračku karijeru, tokom koje je pet godina igrao za Real Madrid, a potom osam za Barselonu. I kada se oprostio od fudbala ostao je izuzetno fizički aktivan i postao je "Ajronmen", jer je trčao i 260 kilometara kroz pustinju.

Prošao je i takve izazove i ekstremne trijatlone koji su zahtjevali 3,8 kilometara plivanja, 180 kilometara vožnje biciklom i na kraju 40 kilometara trčanja do cilja. Sve to je morao da ostavi za sobom kada je 2008. prihvatio poziv Barselone da u njoj počne da radi kao trener Barselone B, što je bio do 2011.

Nakon razvojnog tima "Blaugrane" vodio je Romu, Seltu, pa prvi tim Barselone (2014-2017), kojem je donio i dalje poslednju titulu Lige šampiona koja je došla na Nou Kamp (2015. godine). Bio je i selektor Španije u dva navrata, jer je prvi prekinuo zbog velike porodične tragedije - smrti ćerke poslije teške bolesti.

Njoj je posvetio titulu sa Pari Sen Žermenom

Izvor: Lluis GENE / AFP / Profimedia

Navijači Pari Sen Žermena nakon finala u Minhenu razvili su veliku koreografiju na kojoj se vidi Luis Enrike kako zabija zastavicu na centar terena u društvu svoje pokojne ćerke Sane. Odmah poslije trijumfa protiv Intera obukao je majicu kojom je svima poslao poruku da je pobjeda za nju.

"Majci sam rekao da mora da stavi Sanine fotografije na police. Sana je živa. Ona nije tu fizički, ali ona je tu duhovno. Zato što svakog dana pričamo o njoj. Smijemo se i pamtimo je", govorio je o velikom bolu Španac, koji ima i ćerku Siru Martinez (25) i sina Pača Martineza (26).