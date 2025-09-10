logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tragedija potresla Sanski Most: Mladi fudbaler (13) izgubio bitku sa teškom bolešću

Tragedija potresla Sanski Most: Mladi fudbaler (13) izgubio bitku sa teškom bolešću

Autor Haris Krhalić
0

Tužne vijesti stižu iz Sankog Mosta.

In memoriam fudbal pokrivalica Izvor: Mondo/Slaven Petković

Benjamin Biščević iz Sanskog Mosta izgubio je bitku sa teškom bolesti u 14. godini života.

Riječ je o dječaku koji se lavovski borio sa opakom bolešću. Tu tužnu vijest na društvenim mrežama potvrdio je NK Podgmreč, klub za čije omladinske selekcije je Benjamin nastupao.

"Sa velikom tugom i boli vas obavještavamo da nas je napustio jedan mali, ali veliki heroj - Benjamin Biščević. Riječ je o dječaku koji se lavovski borio sa opakom bolešću, ali njegovo hrabro srce nije izdržalo."

"Benjamin je imao samo trinaest godina. Bio je zaljubljenik u nogomet i sa ljubavlju je nosio dres omladinskih selekcija našeg kluba, radujući se svakoj utakmici."

"Svima će nam ostati lijepa uspomena na jedno divno dijete ali i poruka o prolaznosti ovog svijeta, te kako nema veze koliko godina imamo, kako se zovemo i čime se bavimo. Svi ćemo ovaj svijet napustiti prije ili kasnije, bez određenih pravila ili redoslijeda. Naše misli su uz Benjaminovu porodicu i prijatelje. Falit će nam iskreni osmijeh jednog dječaka koji je volio život i hrabro se borio do posljednjeg trenutka."

"Ne postoje riječi kojima možemo opisati tugu i bol koju osjećamo. Nadamo se da ćeš pronaći svoj mir i da za tebe na onom svijetu neće biti boli i patnje. Svima ćeš nam nedostajati", saopštili su iz Podgrmeča.

Tagovi

fudbal NK Podgrmeč Sanski Most

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC