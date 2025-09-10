Tragedija potresla Sanski Most: Mladi fudbaler (13) izgubio bitku sa teškom bolešću

Tužne vijesti stižu iz Sankog Mosta.

Benjamin Biščević iz Sanskog Mosta izgubio je bitku sa teškom bolesti u 14. godini života.

Riječ je o dječaku koji se lavovski borio sa opakom bolešću. Tu tužnu vijest na društvenim mrežama potvrdio je NK Podgmreč, klub za čije omladinske selekcije je Benjamin nastupao.

"Sa velikom tugom i boli vas obavještavamo da nas je napustio jedan mali, ali veliki heroj - Benjamin Biščević. Riječ je o dječaku koji se lavovski borio sa opakom bolešću, ali njegovo hrabro srce nije izdržalo."

"Benjamin je imao samo trinaest godina. Bio je zaljubljenik u nogomet i sa ljubavlju je nosio dres omladinskih selekcija našeg kluba, radujući se svakoj utakmici."

"Svima će nam ostati lijepa uspomena na jedno divno dijete ali i poruka o prolaznosti ovog svijeta, te kako nema veze koliko godina imamo, kako se zovemo i čime se bavimo. Svi ćemo ovaj svijet napustiti prije ili kasnije, bez određenih pravila ili redoslijeda. Naše misli su uz Benjaminovu porodicu i prijatelje. Falit će nam iskreni osmijeh jednog dječaka koji je volio život i hrabro se borio do posljednjeg trenutka."

"Ne postoje riječi kojima možemo opisati tugu i bol koju osjećamo. Nadamo se da ćeš pronaći svoj mir i da za tebe na onom svijetu neće biti boli i patnje. Svima ćeš nam nedostajati", saopštili su iz Podgrmeča.