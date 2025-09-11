logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezdin biser skinuo dres Srbije i stigao u Premijer ligu: "Veljko, dobro došao u Englesku"

Zvezdin biser skinuo dres Srbije i stigao u Premijer ligu: "Veljko, dobro došao u Englesku"

0

Doskorašnji štoper FK Crvena zvezda Veljko Milosavljević predstavljen je u Bornmutu.

Veljko Milosavljević promocija u Bornmutu Izvor: Instagram/afcb

Mladi srpski defanzivac Veljko Milosavljević (18) novi je štoper engleskog Bornmuta. Nakon rekordnog transfera srpskog fudbala od 15 miliona evra, 192 centimetara visoki Požarevljanin pridružio se novom timu i potpisao ugovor, čime je zvanično postao premijerligaški igrač.

Milosavljević je prethodnih dana igrao za U-21 reprezentaciju Srbije pod vođstvom novog selektora Zorana Bate Mirkovića. U Englesku je stigao nakon prijateljske utakmice protiv Francuske u Lorijenu.

Pred njim je sada upoznavanje sa novim saigračima, među kojima je i golman "A" reprezentacije Srbije Đorđe Petrović, u timu koji se specijalizovano za afirmaciju i prodaju mladih i talentovanih igrača.

Uostalom, samo ovog leta Bornmut je prodao Ukrajinca Ilju Zabarnija (22) Pari Sen Žermenu za 63 miliona evra, Španca Dina Hujsena Real Madridu za 62,5 miliona, mađarskog fudbalera srpskog porijekla Miloša Kerkeza Liverpulu za 46,9 miliona evra...

Sa kim će se boriti za mjesto u timu?

Izvor: MN PRESS

Na poziciji štopera Bornmut je prije manje od mesec dana doveo Bafodea Dijakita (24) iz lila za 28 miliona evra, a standardan je Argentinac Markos Senesi, koji je starosjedilac i u klubu je od ljeta 2022. i dolaska iz Fejnorda.

Milosavljević će od njih učiti i uskoro im postati i konkurencija.

Tagovi

Bornmut fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC