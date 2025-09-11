Zvezdin biser skinuo dres Srbije i stigao u Premijer ligu: "Veljko, dobro došao u Englesku"

Doskorašnji štoper FK Crvena zvezda Veljko Milosavljević predstavljen je u Bornmutu.

Izvor: Instagram/afcb

Mladi srpski defanzivac Veljko Milosavljević (18) novi je štoper engleskog Bornmuta. Nakon rekordnog transfera srpskog fudbala od 15 miliona evra, 192 centimetara visoki Požarevljanin pridružio se novom timu i potpisao ugovor, čime je zvanično postao premijerligaški igrač.

Milosavljević je prethodnih dana igrao za U-21 reprezentaciju Srbije pod vođstvom novog selektora Zorana Bate Mirkovića. U Englesku je stigao nakon prijateljske utakmice protiv Francuske u Lorijenu.

Pred njim je sada upoznavanje sa novim saigračima, među kojima je i golman "A" reprezentacije Srbije Đorđe Petrović, u timu koji se specijalizovano za afirmaciju i prodaju mladih i talentovanih igrača.

Uostalom, samo ovog leta Bornmut je prodao Ukrajinca Ilju Zabarnija (22) Pari Sen Žermenu za 63 miliona evra, Španca Dina Hujsena Real Madridu za 62,5 miliona, mađarskog fudbalera srpskog porijekla Miloša Kerkeza Liverpulu za 46,9 miliona evra...

Sa kim će se boriti za mjesto u timu?

Izvor: MN PRESS

Na poziciji štopera Bornmut je prije manje od mesec dana doveo Bafodea Dijakita (24) iz lila za 28 miliona evra, a standardan je Argentinac Markos Senesi, koji je starosjedilac i u klubu je od ljeta 2022. i dolaska iz Fejnorda.

Milosavljević će od njih učiti i uskoro im postati i konkurencija.