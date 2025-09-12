Borac pred gašenjem: Prošlosezonski prvoligaš odustao i od najnižeg ranga u Republici Srpskoj

Borac iz Kozarske Dubice neće igrati ni Petu ligu Prijedor.
Nakon novljanske Slobode, još jedan klub iz Republike Srpske sa višedecenijskom tradicijom stigao je na ivicu gašenja.
Klub sa Mlakvi nedavno je odustao od daljeg nastupa u Prvoj ligi Republike Srpske i raspustio kompletan igrački kadar, a sada je od svih takmičarskih mečeva odustao i Borac iz Kozarske Dubice, koji je u posljednjih pet sezona, četiri puta bio član Prve lige RS.
Dubičani su na kraju prošle sezone zauzeli posljednje mjesto, poslije čega su otkazali nastup u Drugoj ligi Zapad. Zatražili su potom da nastupe u Petoj ligi Prijedor (Međuopštinska liga, op.a.), međutim komesar takmičenja je obacvijestio ostale klubove da Borac ni u ovom rangu neće uzeti učešće.Izvor: Promo/FK Borac Kozarska Dubica
Borac iz Kozarske Dubice prvi je put zaigrao u Prvoj ligi RS u sezoni 1996-1997, kada su klubovi bili podijeljeni u dvije grupe – istočnu i zapadnu.
Ispao je tada u niži rang, a u najviši se vratio 2021. godine. Proveo je tim sa Đolova dvije sezone u Prvoj ligi RS, 2022. godine je ispao u Drugu ligu Zapad, ali se ekspresno vratio i ponovo spojio dvije sezone u prvoligaškom društvu, u kojem je, rekli smo, proljetos završio kao posljednji.
Klub je, inače, osnovan 1936. godine i naredne godine bi trebalo da obilježi 90 godina postojanja.
