Borac pred gašenjem: Prošlosezonski prvoligaš odustao i od najnižeg ranga u Republici Srpskoj

Borac iz Kozarske Dubice neće igrati ni Petu ligu Prijedor.

Izvor: Promo/FK Borac Kozarska Dubica

Nakon novljanske Slobode, još jedan klub iz Republike Srpske sa višedecenijskom tradicijom stigao je na ivicu gašenja.

Klub sa Mlakvi nedavno je odustao od daljeg nastupa u Prvoj ligi Republike Srpske i raspustio kompletan igrački kadar, a sada je od svih takmičarskih mečeva odustao i Borac iz Kozarske Dubice, koji je u posljednjih pet sezona, četiri puta bio član Prve lige RS.

Dubičani su na kraju prošle sezone zauzeli posljednje mjesto, poslije čega su otkazali nastup u Drugoj ligi Zapad. Zatražili su potom da nastupe u Petoj ligi Prijedor (Međuopštinska liga, op.a.), međutim komesar takmičenja je obacvijestio ostale klubove da Borac ni u ovom rangu neće uzeti učešće.

Izvor: Promo/FK Borac Kozarska Dubica

Borac iz Kozarske Dubice prvi je put zaigrao u Prvoj ligi RS u sezoni 1996-1997, kada su klubovi bili podijeljeni u dvije grupe – istočnu i zapadnu.

Ispao je tada u niži rang, a u najviši se vratio 2021. godine. Proveo je tim sa Đolova dvije sezone u Prvoj ligi RS, 2022. godine je ispao u Drugu ligu Zapad, ali se ekspresno vratio i ponovo spojio dvije sezone u prvoligaškom društvu, u kojem je, rekli smo, proljetos završio kao posljednji.

Klub je, inače, osnovan 1936. godine i naredne godine bi trebalo da obilježi 90 godina postojanja.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)