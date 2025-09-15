FSS se oglasio o utakmici Srbija - Albanije: Evo zašto se reprezentacija seli u Leskovac

Meč Srbije i Albanije igraće se u Leskovcu, potvrdio je FSS nakon što se na sajtu UEFA pojavila informacija o tome.

Izvor: MN PRESS

Meč kvalifikacija za Mundijal, koji se 2026. godine igra u Kanadi, SAD i Meksiku, između Srbije i Albanije igraće se u Leskovcu! Da je došlo do promjene, odnosno zamjene domaćeg terena, bilo je jasno nakon informacije na sajtu UEFA, a zatim se i Fudbalski savez Srbije oglasio kako bi objasnio razloge za to.

Kako se navodi u saopštenju, Fudbalski savez Srbije u dogovoru sa Albancima i uz odobravanje UEFA preselio je meč na jug zemlje iz dva razloga. Jedan je bezbjednost svih aktera, a drugi ambijen u kojem su "orlovi" već bilježili dobre rezultate i osvajali izuzetno važne bodove.

"Uz saglasnost Fudbalskog saveza Albanije, UEFA je odobrila da se kvalifikaciona utakmica za Svjetsko prvenstvo koja je na programu 11. oktobra od 20.45, igra na stadionu ‘Dubočica’ u Leskovcu.

Poslije susreta sa Engleskom u Beogradu, odluka o promjeni lokacije donijeta je na osnovu detaljnih analiza svih aspekata u vezi sa organizacijom visokorizičnog sportskog događaja kao što je predstojeći duel sa Albanijom.

Ključni razlog je bezbjednost. Ne samo publike, već prije svega igrača i svih ostalih aktera utakmice. Takav susret nosi najviši stepen rizika i zahtijeva potpunu kontrolu kako bi se spriječili incidenti kakve smo već imali prilike da vidimo u duelima ova dva tima. Svi dobro pamtimo događaje i posljedice iz Beograda 2014. godine

Fudbalski savez Srbije nalazi se već duže vrijeme pod posebnom pažnjom disciplinskih organa FIFA i UEFA zbog incidenata na tribinama, što podrazumijeva realnu opasnost od oštrih kazni, pa i duže suspenzije. Promjena lokacije i organizacija utakmice u Leskovcu značajno smanjuje rizik od eventualnih ekscesa i time doprinosi zaštiti ugleda srpskog fudbala i interesa nacionalnog tima.

Podjednako važan razlog je ambijent na stadionu ‘Dubočica’ i činjenica da je na svim prethodno odigranim utakmicama publika u Leskovcu pružala bezrezervnu podršku našem nacionalnom timu i navijala od prvog do posljednjeg minuta.

Fudbalski savez Srbije izražava zahvalnost UEFA i Fudbalskom savezu Albanije na razumijevanju i konstruktivnoj saradnji u donošenju ove odluke", navodi se u saopštenju Fudbalskog saveza Srbije.

Podsjećamo, do kraja kvalifikacija za Mundijal 2026. godine Srbija ima utakmice protiv Albanije u Leskovcu, zatim na gostujućim terenima u Andori i Engleskoj i na kraju u Leskovcu protiv Letonije. Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo završiće se sredinom novembra, a Srbija u ovom trenutku cilja drugo mjesto u grupi i plasman u baraž.