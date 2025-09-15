Srbija - Albanija u Leskovcu: UEFA odlučila, reprezentacija se seli iz Beograda

Reprezentacija Srbije dočekaće Albaniju u Leskovcu, u najbitnijem meču kvalifikacija za Mundijal.

Izvor: MN PRESS

Fudbalske reprezentacije Srbije i Albanije igraće kvalifikacioni meč za Mundijal 2026. godine u Leskovcu, a ne u Beogradu kako je prvobitno najavljeno. Odluku o odigravanju utakmice donijela je UEFA, a prenose je albanski mediji koji tvrde da je sada definitivno gdje će biti odigran jedan izuzetno važan meč za obje selekcije.

Fudbalski savez Srbije zatražio je od UEFA da se promijeni mjesto odigravanja meča i to nakon debakla protiv Engleske (5:0), na dobro popunjenom stadionu "Rajko Mitić". Tada je postala jasna želja FSS da se nacionalni tim vrati na stadion Dubočica u Leskovcu, gdje je već odigrao nekoliko važnih mečeva i gdje je - između ostalog - igrao protiv Bugarske u odlučujućem meču za plasman na Evropsko prvenstvo u Njemačkoj 2024. godine.

"Intenzivno radimo na tome da dobijemo saglasnost za promjenu lokacije za tu utakmicu, Leskovac je sredina u kojoj se reprezentacija spremala uvijek u miru, u kojoj je dočekana sa bezrezervnom podrškom u izuzetno pozitivnoj atmosferi i u kojoj je zabilježila neke jako važne pozitivne rezultate. Vjerujem da ćemo u narednom periodu igrati u Leskovcu", rekao je generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko.

Na zvaničnom sajtu UEFA sada su promijenjeni podaci - navodi se da će meč biti na programu 11. oktobra od 20.45, a da će mjesto odigravanja biti stadion Dubočica u Leskovcu. Nadamo se da će taj stadion ponovo biti taličan za nacionalni tim, koji se bori za treće veliko takmičenje u nizu, nakon Mundijala u Kataru 2022. godine i Evropskog prvenstva u Njemačkoj prošle godine.