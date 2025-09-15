"Svjesni smo težine poraza, protiv Albanije prilika za reakciju": Direktor Stojanović vjeruje u tim Srbije

Nakon poraza od Engleske (5:0), Srbija protiv Albanije treba da obezbijedi drugo mjesto u kvalifikacijama za Mundijal, smatra direktor Stevan Stojanović.
Direktor fudbalske reprezentacije Srbije Stevan Stojanović rekao je danas da poraz od Engleske, ma koliko bolan bio, ne može da obriše sve dobre stvari koje je reprezentacija uradila u prethodne četiri godine. Srbija je prošlog utorka poražena rezultatom 0:5 kod kuće od Engleske, što je bio prvi neuspjeh u tekućim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.
"Kao direktor reprezentacije osjetio sam potrebu da se obratim javnosti, jer je, odmah poslije poraza u utorak, krenula medijska hajka na reprezentaciju i selektora Dragana Stojkovića. Svi smo svjesni težine poraza protiv Engleske, niko u reprezentaciji ne traži izgovore. To je bio bolan udarac, ali i jasna opomena da moramo još više da radimo, da budemo kompaktni i odlučni. Već nas čeka utakmica koja može da odredi naš put u kvalifikacijama, duel sa Albanijom. Ona je od ogromnog značaja za naš ostanak u borbi za drugo mjesto i plasman u baraž", rekao je Stojanović za "Tanjug".
Nekadašnji golman Crvene zvezde ističe da jedan poraz ne mijenja širu sliku o reprezentaciji Srbije i njenom putu ka Svjetskom prvenstvu koje se 2026. godine igra u Kanadi, SAD i Meksiku..
"Jedan težak poraz, ma koliko bolan bio, ne može da izbriše sve što je A reprezentacija uradila u prethodne četiri godine. U tom periodu napravljen je ozbiljan iskorak, ostvareni su važni rezultati, povezana dva velika takmičenja, izboren, a zatim i sačuvan status u elitnom društvu Lige nacija. Ne smijemo da zaboravimo da je zahvaljujući upravo tim rezultatima Fudbalski savez imao i konkretnu finansijsku korist. Plasmani na velika takmičenja donijeli su prihode koji su ulagani u razvoj fudbala širom zemlje, infrastrukturu i omladinske selekcije. To je još jedan dokaz da učinak A reprezentacije prevazilazi teren i ima šire pozitivne efekte na naš fudbal", naveo je Stojanović.
"Svjesni smo težine poraza, protiv Albanije prilika za reakciju": Direktor Stojanović vjeruje u tim Srbije
Svestan je Stojanović da je reprezentacija mogla bolje na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. i na Evropskom prvenstvu 2024. u Njemačkoj.
"Da li smo na završnim turnirima mogli bolje? Svakako da jesmo i ostaje žal za propuštenim prilikama. Ali isto tako moramo da budemo realni, mi nismo u situaciji, kao vodeće evropske nacije, da računamo na ogroman fond igrača i skoro dvije jednako jake postave. Naši resursi su ograničeni i često se dešavalo da snagom kolektiva i velikom željom nadomjestimo određene kadrovske probleme. U ekipi imamo momke koji pored igračkih kvaliteta, posjeduju i izuzetne ljudske osobine, svjesni su odgovornosti, znaće kako da se izdignu poslije udarca i siguran sam da će pokazati pravu reakciju već na meču sa Albanijom", dodao je Stojanović.
Direktor reprezentacije očekuje reakciju ekipe u meču protiv Albanije 11. oktobra.
"Potpuno se slažem da ambicija reprezentacije mora uvijek da bude pobjednička. Naš zadatak je da obezbijedimo da tim protiv Albanije izađe na teren spreman, motivisan i na najvišem nivou. Na igračima je da pokažu reakciju, a na nama u sportskom sektoru da im obezbijedimo najbolje moguće uslove. Poslije utakmice, naravno, slijede analize i izvještaji, mi vjerujemo da će teren biti mjesto na kome ćemo dati najjači odgovor", zaključio je Stojanović.