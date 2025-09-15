logo
"Svjesni smo težine poraza, protiv Albanije prilika za reakciju": Direktor Stojanović vjeruje u tim Srbije

"Svjesni smo težine poraza, protiv Albanije prilika za reakciju": Direktor Stojanović vjeruje u tim Srbije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Nakon poraza od Engleske (5:0), Srbija protiv Albanije treba da obezbijedi drugo mjesto u kvalifikacijama za Mundijal, smatra direktor Stevan Stojanović.

Stevan Stojanović o porazu Srbije od Engleske Izvor: MN PRESS

Direktor fudbalske reprezentacije Srbije Stevan Stojanović rekao je danas da poraz od Engleske, ma koliko bolan bio, ne može da obriše sve dobre stvari koje je reprezentacija uradila u prethodne četiri godine. Srbija je prošlog utorka poražena rezultatom 0:5 kod kuće od Engleske, što je bio prvi neuspjeh u tekućim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

"Kao direktor reprezentacije osjetio sam potrebu da se obratim javnosti, jer je, odmah poslije poraza u utorak, krenula medijska hajka na reprezentaciju i selektora Dragana Stojkovića. Svi smo svjesni težine poraza protiv Engleske, niko u reprezentaciji ne traži izgovore. To je bio bolan udarac, ali i jasna opomena da moramo još više da radimo, da budemo kompaktni i odlučni. Već nas čeka utakmica koja može da odredi naš put u kvalifikacijama, duel sa Albanijom. Ona je od ogromnog značaja za naš ostanak u borbi za drugo mjesto i plasman u baraž", rekao je Stojanović za "Tanjug".

Nekadašnji golman Crvene zvezde ističe da jedan poraz ne mijenja širu sliku o reprezentaciji Srbije i njenom putu ka Svjetskom prvenstvu koje se 2026. godine igra u Kanadi, SAD i Meksiku..

"Jedan težak poraz, ma koliko bolan bio, ne može da izbriše sve što je A reprezentacija uradila u prethodne četiri godine. U tom periodu napravljen je ozbiljan iskorak, ostvareni su važni rezultati, povezana dva velika takmičenja, izboren, a zatim i sačuvan status u elitnom društvu Lige nacija. Ne smijemo da zaboravimo da je zahvaljujući upravo tim rezultatima Fudbalski savez imao i konkretnu finansijsku korist. Plasmani na velika takmičenja donijeli su prihode koji su ulagani u razvoj fudbala širom zemlje, infrastrukturu i omladinske selekcije. To je još jedan dokaz da učinak A reprezentacije prevazilazi teren i ima šire pozitivne efekte na naš fudbal", naveo je Stojanović.

Svestan je Stojanović da je reprezentacija mogla bolje na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. i na Evropskom prvenstvu 2024. u Njemačkoj.

"Da li smo na završnim turnirima mogli bolje? Svakako da jesmo i ostaje žal za propuštenim prilikama. Ali isto tako moramo da budemo realni, mi nismo u situaciji, kao vodeće evropske nacije, da računamo na ogroman fond igrača i skoro dvije jednako jake postave. Naši resursi su ograničeni i često se dešavalo da snagom kolektiva i velikom željom nadomjestimo određene kadrovske probleme. U ekipi imamo momke koji pored igračkih kvaliteta, posjeduju i izuzetne ljudske osobine, svjesni su odgovornosti, znaće kako da se izdignu poslije udarca i siguran sam da će pokazati pravu reakciju već na meču sa Albanijom", dodao je Stojanović.

Direktor reprezentacije očekuje reakciju ekipe u meču protiv Albanije 11. oktobra.

"Potpuno se slažem da ambicija reprezentacije mora uvijek da bude pobjednička. Naš zadatak je da obezbijedimo da tim protiv Albanije izađe na teren spreman, motivisan i na najvišem nivou. Na igračima je da pokažu reakciju, a na nama u sportskom sektoru da im obezbijedimo najbolje moguće uslove. Poslije utakmice, naravno, slijede analize i izvještaji, mi vjerujemo da će teren biti mjesto na kome ćemo dati najjači odgovor", zaključio je Stojanović.

