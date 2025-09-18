"Mićko" ponovo u Superligi Srbije: Zvezda ga prodala za 1.200.000, sada je opet tu

Srđan Mijailović, reprezenttivac Srbije sa Evropskog prvenstva u Njemačkoj, igraće za Čukarički.

Izvor: MN PRESS

Prelazni rok u Srbiji traje sve do 19. septembra, a to je iskoristio i Čukarički! Tim sa Banovog brda u finišu prelaznog roka vraća u srpski fudbal Srđana Mijailovića (31), nekadašnjeg zadnjeg veznog Crvene zvezde koji je tokom godina postao univerzalac, pa podjednako dobro igra i kao desni bek.

Fudbaler kojeg je Crvena zvezda prodala za 1.200.000 evra godinu dana kasnije stiže na mjesto koje mu je jednom već oživjelo fudbalsku karijeru. Ovog puta je teško očekivati da Mijailović napravi novi skok ka Ligi šampiona i reprezentaciji Srbije, ali u njemu sigurno ima fudbala za još nekoliko sezona u vrhu Superlige.

"Drago mi je da sam se vratio u Srbiju i što je izbor pao baš na Čukarički. Ovo je klub koji mi je mnogo pomogao u karijeri, koji mi je dao šansu poslije pauze i u kojem sam se osjećao kao da sam dio te porodice. Znam gdje sam došao, dugujem veliku zahvalnost upravi kluba na čelu sa Vladimirom Matijaševićem. Čukarički je i dalje klub u vrhu srpskog fudbala, sa velikim ambicijama. Nadam se da ću uspjeti da pomognem klubu da ostvaruje bolje rezultate i da se vrati tu gdje mu je i mjesto", rekao je Mijailović nakon što je potpisao ugovor na dvije godine.

Kakvu karijeru ima Srđan Mijailović?

Ponikao je u Crvenoj zvezdi, gdje je njegov talenat prepoznao Robert Prosinečki i veoma mladog ga prekomandovao u prvi tim - tokom onih teških godina za crveno-bijele. Mijailović je od 2010. do 2013. godine bio prvotimac Zvezde, zatim je igrao četiri godine za Kajzeri u Turskoj i tri godine za Krila Sovjetov u Rusiji.

Vratio se u srpski fudbal 2020. godine kada je potpisao za Čukarički, a dvije godine kasnije vratio se u Crvenu zvezdu. Nakon dvije sezone u crveno-bijelom taboru, kada je dobio priliku da igra i Ligu šampiona, još jednom je napustio Srbiju. Prešao je u Al Vasl iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a godinu dana kasnije se vraća na Banovo brdo.

Mijailović je u prethodnom mandatu odigrao 67 mečeva za Čukarički, uz učinak od dva gola i pet asistencija. Tokom dva mandata u Crvenoj zvezdi sakupio je 138 mečeva, uz dva gola i osam asistencija. Sa Zvezdom je osvojio dvije titule i tri Kupa Srbije. Za reprezentaciju Srbije igrao je osam puta, a nastupio je i na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj 2024. godine.