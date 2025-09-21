Banjalučanin preuzeo azijskog velikana – Dimitrić na klupi Biika!

Zoran Dimitrić vodiće najtrofejniji ženski fudbalski klub iz Kazahstana.

Izvor: MONDO

Najtrofejniji ženski klub u Kazahstanu, osvajač 18 šampionskih titula, Biik iz Šimkenta promijenio je trenera, a na klupu je došao Banjalučanin Zoran Dimitrić.

Dugogodišnji asistent u stručnom štabu ženske reprezentacije BIH potpisao je ugovor do kraja naredne sezone i vodiće azijskog velikana.

"Već tri godine smo u nekom kontaktu, okolnosti su bile takve da se evo tek sad namjestila šansa za mene da radim tamo. Oni su poslije skoro 15 godina dominacije izgubili titulu i odlučili su da promijene trenera, izbor je pao na mene. Za mene je to prije svega ogroman izazov i odgovornost raditi u tako velikom klubu, a tu preuzimam i odgovornost da vratim tu titulu, jer taj neuspjeh da nakon toliko godina dominacije ispuste titulu ocijenjen je kao katastrofa“, rekao je Dimitrić za MONDO i dodao:

"Ono što je dobro i zanimljivo je da fudbal u Kazahstanu napreduje, eto sada je Aktobe praktično uzeo titulu, trećeplasirani Tomiris je takođe dobro organizovan klub, uzeli su Aktobeu nedavno bod. Ženski fudbal tamo je na mnogo višem nivou nego na našim prostorima. To se vidi i po posjećenosti, na derbiju Biika i Aktobea bilo je 12.000 ljudi. Veliki izazov, nova kultura, nova zemlja. Puno rada i pun posla je preda mnom, ali daću sve od sebe da ostvarimo ciljeve".

Iako prvenstvo nije završeno fokus je na narednoj sezoni u kojoj se očekuje povratak domaćih trofeja.

"Do kraja prvenstva je ostalo četiri kola, treba da završimo to prvenstvo, a onda da napravimo selekciju za sljedeću godinu. Da vidimo ko će ostati, koga ćemo dovesti i da napravimo plan priprema za sljedeću sezonu. To je i najveći izazov, da u dva mjeseca probamo donijeti najbolje moguće odluke za sljedeću sezonu".

Za razliku od većine evropskih ženskih fudbalskih klubova koji su praktično dio muške sekcije fudbalski klub Biik nema mušku sekciju, ali uprkos tome ima sjajne uslove i organizaciju.

"Radi se o privatnom klubu, ako nemaju najbolje uslove u Evropi, sigurno su u top 5 što se tiče ženskog fudbala. TU je trening centar sa sedam terena, zatvoeni teren, olimpijski bazen, medicinski departman, hotel... Ima uslove kakvim malo koji muški klub kod nas u regionu može da se pohval, a generalno to čak i nije čest slučaju ženskom fudbalu“, rekao ja Dimitrić.

Sa njim će u stručnom štabu raditi još jedan Banjalučanin, Marko Đurica, dosadašnji trener omladinskih kategorija u ŽFK Borac.

"Jedan od mojih uslova u pregovorima je da povedem asistenta, oni su osmah pristali na to. Sa mnom će raditi Marko Đurica, koji će mi biti od velike pomoći. Otići u drugu kulturu sam bez nekog svog je mnogo teže nego kada imaš nekog svog od povjerenja. Prvenstveno će mi značiti za posao, najvažnije je da dobro odradimo posao, a ni slobodno vrijeme nije lako provoditi, to zna svako ko je radio u kulturama koje su dijametralno suprotne od naše. Postoji opcija da od januara proširimo 'staf', da dovedemo još jednog člana, o tome ćemo još pregovarati na kraju sezonu“, objašnjava Dimitrić.

On je nekoliko godina radio kao trener omladinaca u Kini i Rusiji, tako da odlazak u Kazahstan neće biti preveliki izazov ili problem.

"Kada čovjek provede skoro tri i po godine u Kini onda se vrlo lako navikavati na svaku drugu zemlju. Kina je predivna zemlja, ali specifična, pogotovo za nas iz Evrope i sa Balkana. Jako teško se čovjek adaptira tamo, ali je moguće. Adaptacija mi neće predstavljati problem u Kazahstanu. Ovo je sovjetska kultura, bez obzira što je Azija, zvanični jezik je ruski, a ja ruski govorim i samim tim nemam tu jezičku barijeru kad je u pitanju komunikacija sa igračicama i ljudima u klubu. Ne sumnjam da će sve biti dobro, naravno, biće potrebno da se čovjek određeno vrijeem adaptira, potrebno je nako vrijeme, ali to neće biti dugo, siguran sam", poručio je Dimitrić nakon predstavljanja u Šimkentu.

Fudbalski klub Biik osvojio je 18 šampionskih titula Kazahstana, 11 trofeja u Kupu Kazahstana i redovni je učesnik evropskih takmičenja. Četiri puta stizao je do osmine finala Lige šampiona.

