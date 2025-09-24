Opljačkan selektor Portugala: Lopovi ukrali satove i nakit u vrijednosti od 700.000 funti!

Pljačka se dogodila u subotu.

Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Banda provalnika upala je u kuću aktuelnog selektora Portugala Roberta Martineza i ukrala vrijedne satove i nakit u vrijednosti od 700.000 funti!

Prema pisanju lista "San", ovaj incident se dogodio u subotu, kada je Martinez zajedno sa suprugom Bet Tomspon napustio kuću u predgrađu Lisabona na nekoliko sati.

Prema dosadašnjim informacijama, policija provjerava informacije da su lopovi znali da će luksuzna kuća biti prazna nekoliko sati čime su "dobili dovoljno vremena da detaljno istraže kuću".

Trener rođen 1973. godine u Španiji stigao je u Portugal početkom 2023. godine, preuzevši komandu nad nacionalnim timom nakon što je prethodno od avgusta 2016. do decembra 2022. godine bio na kormilu Belgije.

Prethodno je trenirao tri kluba, radeći samo na Ostrvu, i to u Svonsiju, Viganu i Evertonu. Najveći uspjeh ostvario je 2013. godine sa Viganom, osvojivš FA kup.

(mondo.ba)