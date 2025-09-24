Bivši golman Leotara oslobođen optužbi u slučaju "Arsenal"!

Dušan Puletić nije kriv za namještanje utakmice kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Bivši golman tivatskog Arsenala Dušan Puletić, koji je jednim dijelom karijere branio boje trebinjskog Leotara, proglašen je nevinim u slučaju "Arsenal", prenosi Glas Srpske.

Podsjetimo, ljetos je crnogorski prvoligaš zbog namještanja utakmica izbačen iz Evrope na 10 godina, a moraće da plati i novčanu kaznu u iznosu od 500.000 evra.

Evropska fudbaldska federacija je, naime, otvorila istragu protiv Tivćana nakon skandala na revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu konferencija u prošloj sezoni protiv Alaškerta.

Nakon 1:1 u Jermeniji, u revanšu su gosti zabilježili ubjedljivu pobjedu rezultatom 6:1, a kladionice su prijavile sumnjive uplate. Predsjednik Arsenala Dejan Kandić je odmah nakon meča podnio krivičnu prijavu protiv, a zbog istrage je nekoliko igrača bilo na svjedočenju u sjedištu UEFA u Nionu.

Na kraju su doživotnom zabranom rada u fudbalu kažnjeni igrač Nikola Čelebić i predstavnik kluba Ranko Krgović, a po 10 godina će van sporta morati da provedu kapiten Ćetko Manojlović i Radule Živković.

Na isti period bio je suspendovan i Puletić, koji se žalio na tu odluku, koja je na kraju i prihvaćen. Takođe, UEFA će morati da mu vrati 1.000 evra koje je uplatio kao taksu za žalbu, navodi ovaj list.

Puletić je u taboru Leotara bio od januara 2022. do jula 2023. godine. Za to vrijeme je 44 puta stajao na trebinjskom golu.

