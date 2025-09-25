logo
Preminuo Bili Vigar (21): Bivšem fudbaleru Arsenala nisu uspjeli da spase život

Preminuo Bili Vigar (21): Bivšem fudbaleru Arsenala nisu uspjeli da spase život

0

Nekadašnji fudbaler Arsenala Bili Vigar preminuo je u 21 godini.

Nekadašnji fudbaler Arsenala Bili Vigar preminuo Izvor: Frankie OKeeffe/PPAUK / imago sportfotodienst / Profimedia

Tužne vesti dolaze iz Engleske gdje je tragično preminuo Bili Vigar. Nekadašnji fudbaler omladinskih timova Arsenala doživio je tešku povredu glave na meču prije dva dana, a u četvrtak ujutru je podlegao posljedicama povrede. 

Vigar se na utakmici Čičester sitija i VInigejta sudario glavom sa protivnikom, a 21-godišnji fudbaler je poslije dobijene prve pomoći na terenu i dalje bio u nesvijesti. Helikopterom je prebačen u bolnicu, stavljen je u indikovanu komu, ali nije uspio da se izbori.

"Sa velikom tugom Čičester siti potvrđuje vijesti o smrti Bilija Vigara. Tražimo od vas da u ovom teškom momentu poštujete privatnost njegove porodice", naveo je njegov klub, a obratila se i njegova porodica.

"Nakon što je doživio tešku povredu mozga prošle subote Bili Vigar je stavljen u indukovanu komu. U utorak je operisan kako bi mu se povećale šanse za oporavak. Iako je to pomoglo, povreda se pokazala kao previše za njega i preminuo je u četvrtak ujutru", navela je porodica Vigar.

Tagovi

fudbal

