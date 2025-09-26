FSS se pohvalio da prodaja novog dresa Srbije "ide kao alva", a sada je dostupan i onlajn.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Fudbalski savez Srbije (FSS) kaže da za nove dresove "orlova" vlada veliko interesovanje. Zbog toga je "skočila" i prodaja u prodavnicama Fudbalskog saveza Srbije na Terazijama i u Sportskom centru u Staroj Pazovi, pa će iz tog razloga sada dresovi biti dostupni i putem online kupovine na posebnom sajtu "Fan šop Orlovi".

"Trenutno na području Srbije, a uskoro i širom Evrope i svijeta, svi oni kojima srce kuca za reprezentaciju Srbije, mogu da naruče i kupe dres, ali i brojne druge artikle iz veoma bogatog asortimana zvanične prodavnice Fudbalskog saveza Srbije. Katalog prilagođen svim uzrastima, posebno ispunjen sadržajima za najmlađe, pruža dobar pregled, zatim i izbor kupovine dresa ili nekog suvenira u boji nacionalne zastave", navodi se u saopštenju Srbije.

"Drago nam je da poslije prve otvorene prodavnice na Terazijama, zatim i u 'kući fudbala' u Staroj Pazovi, našim fanovima iz svih krajeva Srbije predstavimo oficijelni online fan šop fudbalske reprezentacije Srbije", istakla je direktorka oficijelnih prodavnica Fudbalskog saveza Srbije Maja Đorđević.

"Milionskoj armiji naših navijača sada će biti pružena prilika da iz kućne atmosfere poruče omiljeni navijački artikal, suvenir ili dres sa posebnom porudžbinom, koja podrazumijeva i prezime na poleđini dresa", navodi ona.

"Raznovrsna ponuda dresova"

Vidi opis Novi dres Srbije "ide kao alva": Od sada ne morate da idete u prodavnicu da biste ga kupili Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 22 22 / 22

"U ponudi je kompletan asortiman koji posejdujemo, počev od najnovije, originalne i kvalitetne Kapeli opreme, koju nose naši reprezentativci. Veliki je izbor ženske i dječije kolekcije u svim veličinama i bojama, kao i školskog pribora ili sportskih rekvizita."

"Veoma smo zadovoljni prodajom novog dresa, plava boja je dominantna u potražnji bez obzira da li se radi o odraslim osobama ili djeci. Pravi hit je dukserica u kojoj reprezentativci izlaze na teren i slušaju himnu. I oprema u kojoj se zagrijavaju naišla je na fantastičan prijem i reakciju kupaca. Uskoro će u ponudi biti i zimska kolekcija, koju će svako moći da poruči na našem sajtu, a sve novitete i vijesti koje se odnose na nove kolekcije, razna sniženja, ali i nagradne igre, navijači će imati ekskluzivno na instagram stranici zvanične prodavnice Fudbalskog saveza Srbije. Radujemo se novim izazovima naše reprezentacije i zajedničkoj vjeri da podržimo naše momke na putu do ostvarenja velikog cilja, plasmana na Prvenstvo svijeta u SAD, Meksiku i Kanadi", rekla je Maja Đorđević za sajt Fudbalskog saveza Srbije.