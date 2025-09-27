"Ne smijem da ti kažem gdje ćemo, ubiće me moji iz Partizana": Mateus ima 38 godina mlađu, a ovako je zaveo Marijanu

Veliki fudbaler i veliki zavodnik, Lotar Mateus, bio je početkom 21. veka i srpski zet.

Njemačka fudbalska legenda i bivši trener Partizana Lotar Mateus (64) pojavio se ove sedmice na dodjeli Zlatne lopte u Parizu sa djevojkom mlađom čak 38 godina, Teresom Somer (26). Zagrljeni i nasmijani pozirali su fotografima koji su nju stavili u prvi plan, kao i njenu crnu haljinu.

Mateus se na ovoj svečanosti pri put pojavio u javnosti sa novom djevojkom, pa ne iznenađuje da se o njoj malo zna. Diplomirala je u gimnaziji u Osnabriku, potom je studirala na Skarboro koledžu u Engleskoj, a zatim je učila ekonomiju, menadžment i psihologiju na Kings koledžu u Londonu, jednom od najstarijih u Engleskoj.

Njemački mediji pišu da se povremeno bavi manekenstvom i da živi u Minhenu. Prvi put su javno uslikani na skijanju u Austriji u aprilu, nakon čega su ih vidjeli na Alijanc areni, u domu Bajerna, čija je Mateus fudbalska ikona.

Podsjetimo, Mateus je pet puta bio u braku i ima četvoro djece, među kojima je troje punoljetno. Njegova supruga bila je i Srpkinja Marijana Mateus, sa kojom je bio u braku od 2003. do 2009. godine.

Svi Mateusovi brakovi, samo sa jednom bio duže nego sa Marijanom

Lotar Mateus upoznao je Marijanu nakon propalih brakova sa prvom suprugom Silvijom (1981-1992), sa kojom je dobio dvije ćerke, a potom i sa švajcarskim modelom i TV prezenterkom Lolitom Morenom (1994-1999), sa kojom ima sina.

U Srpkinju, koja je tada nosila prezime Marijana Čolić, stupio je u brak u novembru 2003, kada je bio trener Partizana, sa kojim je napravio istorijski uspjeh i uveo ga u Ligu šampiona. Njihova ljubav trajala je do 2007. godine, kada su se rastali, a razveli su se na sudu u Salcburgu, u Austriji, 2009. godine.

U međuvremenu, Mateus se 2008. vjenčao sa 21-godišnjom Ukrajinkom Kristinom Lilijanom Čudinovom u Las Vegasu. Živjeli su u Tel Avivu, gdje je ona studirala novinarstvo, a rastali su se 2010. Potom je bio u braku sa Anastasijom Klimko (na slici) od 2014, sa njom ima sina i rastali su se 2021.

Logično, u Srbiji je najveću pažnju izazvala njegova ljubav sa Marijanom Mateus, koja je otvoreno govorila novinarima o tome kako su se približili jedno drugom i kako je pala na šarm osvajača Zlatne lopte 1990. godine.

"Imam dovoljno lažova, šta će mi još jedan?"

Marijana Mateus u jednom intervjuu je otkrila i detalje njihove ljubavi - od početka, do burnog kraja.

"On je trčao na neki sastanak, a ja sam bila s prijateljicom koja ga poznaje. Stali su da se pozdrave, a ja nisam ni znala ko je on. Bila sam potpuno ravnodušna i kad mi je prijateljica rekla: "Jao, evo ga Lotar", pomislila sam: "Imam dovoljno lažova oko sebe, ne treba mi još jedan".

Zbližio ih je razgovor o Budimpešti.

"On je dvadeset minuta objašnjavao kako ide u Beč i da bi u prolazu kroz Budimpeštu volio da se vidimo i da mu preporučim neki restoran. Dala sam mu vizit kartu i već sutradan se javio. Pozvao me na ručak, ali sam bila oprezna. Slagala sam da nemam vremena, ali sam obećala da ćemo izaći na ručak kada sljedeći put dođem u Beograd", pričala je Marijana Mateus.

Mateus je bio veoma uporan.

"Zvao me je svakodnevno. Trebalo mi je vremena da shvatim da mi se sviđa. Prvo sam pomislila da on ima po djevojku u svakom gradu. Tada mi je priznao: 'Samo ako mi budeš vjerovala možemo da idemo naprijed'"

Nedugo poslije toga, Lotar Mateus je zaprosio Marijanu u Njujorku.

"Prosidba je bila veliko iznenađenje. Lotar je znao da mi je Njujork omiljeni grad. Prije dvije nedjelje smo ugrabili vikend i skoknuli tamo. Samo mi je rekao: 'Idemo na dvodnevno putovanje'. Kad sam ga pitala gdje ćemo, rekao je: 'Ne smem da ti kažem, ubiće me ovi iz Partizana'. Na aerodromu smo se sakrivali i pravili kao da idemo u Njemačku. On je 2000. živio u Njujorku i toliko ga dobro poznaje da sam bila fascinirana. Odsjeli smo u elitnom hotelu, u Sohou koji je radio Filip Stark. Lotar se potrudio da to budu tri dana iz bajke", prisjetila se.

"Onda je počelo da puca po šavovima"

Izvor: IG marijanamateus

Zaprosio ju je u helikopteru, prstenom u koji su ugravirane riječi "zauvijek ljubav". Međutim, ljubav je potrajala do 2007, a Marijana je govorila i o razlozima kraja.

"Poslije svih tih putovanja, prijema, intenzivnog vrtoglavog života koji smo vodili, počelo je da puca po šavovima. Ne bih se toliko umorila od svega da se nisam uželjela sebe i davanja sebe nekim drugim ljudima, a ne samo njemu".

"Nešto malo prije razvoda mi je između jajnika i debelog crijeva dijagnostifikovan ogroman tumor za koji se do operacije nije znalo da li je maligni. Tada sam prvi put shvatila koliko sam stresan život imala sa Lotarom Mateusom. Bolest me je natjerala na preispitivanje i nametala mi pitanje da li ga i dalje volim. Ako ne, zbog čega ta mjesečna apanaža i finansijska sigurnost koju mi je pružao treba da bude jedina važna stvar u mom životu?".

Zaboljele su je i glasine o nevjerstvu velikog fudbalera.

"Kada se zanemare sve insinuacije, ostaje činjenica da nisam ja uvukla treću osobu u naš brak, već moj suprug. On je tu djevojku iz nekih svojih, očigledno veoma loših pobuda, predstavio u javnosti. To je samo po sebi grubo omalovažavanje osobe sa kojom ste vjenčani".

Zamjerila mu je i to što nije bio kraj nje tokom liječenja.

"Zaboljelo ga je to što sam njemačkom magazinu 'Bunte' otvorila dušu i rekla da nije bio uz mene prošle godine dok sam bila u bolnici. On je to kasnije demantovao na televiziji RTL, kazavši kako mi je svakodnevno donosio hranu u bolničku postelju, ali činjenica je da u njegovom pasošu postoji dokaz da je u to vrijeme bio na putovanju u Izraelu"