"Gledao sam snimak kako padam, jeziv je": Đurovski se oglasio poslije drame na Marakani, potresen je i dalje

Autor Nemanja Stanojčić
0

Boško Đurovski pamti momente kada se onesvijestio na komemoraciji Dejana Milovanovića i sve što se dogodilo poslije toga

Boško Đurovski još se oporavlja od pada na komemoraciji Milovanoviću Izvor: MN PRESS

Boško Đurovski držao je emotivan govor na komemoraciji Dejana Milovanovića i onda se srušio. Pozlilo mu je i samo je pao na bini. Srećom, brzo je došao k sebi, ali je ubrzo poslije toga otišao u bolnicu na dodatne preglede. Tamo je završio i na operaciji. Srećom, sada je sve u redu.

"Bogu hvala, dobro je sve. Sjećam se svega. Pritisak mi je pao, nakupilo se sve valjda... Malo su me stigle i emocije, Dejan je bio moje det, moj kapiten, bilo je i vruće i eto desilo se. Gledao sam snimak nekoliko puta, jeziv je. Sve je to za ljude, važno je da sam sada dobro", rekao je Đurovski za "Kurir" i dodao da će ići na meč protiv Radničkog iz Kragujevca.

Pamti te momente koji su se dogodili kada je držao govor na Marakani.

"Na nekoliko sekundi sam izgubio svijest. Prvi mi je pritrčao Zvezdan Terzić i polio me vodom, povratio sam se odmah. Znao sam da nije ništa strašno, da se ti emotivni stresovi dešavaju. Međutim, doktor Bojić je insistirao da odem na snimanje glave i svega ostalog, imao sam ogrebotinu na glavi, jer sam udario o sto, ali sve je u redu. Pregledi su pokazali da je sve kako treba, čeka me vađenje konaca u nedjelju ili ponedjeljak. Ustanovili su na pregledu da mi je desna karotida zakrčena 60 odsto, dijagnoza je bila da je bolje da se operiše. Krećem se bez problema sada, počeo sam da radim, sve je normalno."

"Potresla me Deksina smrt"

Teško je Bošku pala smrt Dejana Milovanovića. Ne može i dalje da vjeruje da je preminuo...

"Deksa je, čini mi se, previše igrao fudbal. Previše je volio fudbal. Otišao je u vječnost, a svaki dan je bio u patikama, onako ležerno obučen, spreman uvijek da ide na termin. I dalje sam potresen zbog njegove smrti. Bio je moj kapiten, kada smo zajedno sa Zvezdom uzeli duplu krunu. Lider, vođa, primer kakav čovjek treba da bude. Žao mi je mnogo što je otišao prerano. Svima je pomagao, igrao humanitarne utakmice... Njegovim odlaskom ostaće praznina koja se teško može popuniti", zaključio je Đurovski.

(Kurir/MONDO)

Boško Đurovski fudbal

