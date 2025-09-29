logo
Preminuo otac belgijskog fudbalera

Preminuo otac belgijskog fudbalera

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Otac Romelua Lukakua je preminuo, a napadač Napolija je zbog toga ostavio srceparajuću poruku na društvenim mrežama...

preminuo otac romelua lukakua Izvor: Profimedia

Romelu Lukaku nije igrao u porazu Napolija od Milana u derbiju kola Serije A, ali je dan kasnije objavio tužnu vijest. Njegov otac Rože Lukaku je preminuo u 58. godini. Zbog svega toga se belgijski napadač oglasio srceparajućom porukom na društvenim mrežama.

"Hvala što si me naučio svemu što znam. Zauvijek sam ti zahvalan i cijenim te. Život nikada neće biti isti. Štitio si me i vodio kao što niko nije. Neću biti isti. Bol i suze teku, ali će mi Bog dati snagu da se povratim. Hvala ti na svemu tata", napisao je Lukaku u emotivnoj objavi na Instagramu.

Dobio je podršku mnogih fudbalera, kako saigrača iz Napolija, tako i drugih fudbalera i bivših igrača, uz saigrače iz reprezentacije, poslali su mu poruke podrške u ovom teškom trenutku.

(MONDO)

