"Švajcarski sir" na stadionu u Ženevi: Pacovi krivci za haos u klubu Miroslava Stevanovića! (FOTO, VIDEO)

Stadion u Ženevi, na kojem svoje mečeve igra Servet, ozbiljno je oštećen zbog najezde pacova!

Izvor: Promo/FS BiH

Dom švajcarskog Serveta, za koji već devetu sezonu nastupa Miroslav Stevanović, suočava se s ozbiljnim problemom nakon što su glodari iskopali stotine rupa na terenu, pregrizli električne kablove i oštetili reklamne panoe, prenijeli su mediji u Švajcarskoj.

Čak je pod upitnikom i utakmica kvalifikacija za Mundijal između Švajcarske i Švedske, koja je zakazana za 15. novinar u Ženevi.

Konsultant za terene Fudbalskog saveza Švajcarske, Pjer - Iv Bovinji, izjavio je tamošnjim medijima da nikad nije vidio ovakav slučaj.

"Više od 20 godina radim ovaj posao i nikada nisam vidio teren u Švajcarskoj napadnut od pacova. Ovo je zabrinjavajuća situacija za Savez zbog kvaliteta igračke površine. Nadam se da će mjere protiv pacova uroditi plodom. Možda neće spriječiti održavanje meča Švajcarska-Švedska, ali situaciju pažljivo pratimo", rekao je on.

Teren na fotografijama koje su objavili mediji liči na "švajcarski sir", a direktor firme koja održava stadion Adrijan Vabre ispričao je na koji način se bore protiv pošasti.

"Svako jutro pronalazimo rupe koje pacovi iskopaju. Potrebno nam je dva sata da ih popunimo i ponovo zasijemo travu, pored uobičajenog posla. Pacove viđam svaki dan na stadionu, a osim štete, to je veoma neprijatno. Postavili smo zamke oko terena i u skladištima da zaštitimo zalihe", dodao je Vabre.

Izvor: X/The Sun/Screenshot

Predsjednik fondacije stadiona, Imad Fatal, potvrdio je da je angažovana kompanija za deratizaciju.

"Ovo shvatamo veoma ozbiljno i preduzimamo sve korake kako bismo spriječili širenje pacova. Zamolili smo Servet i kompaniju koja upravlja njihovim ugostiteljskim objektima da odmah čiste poslije utakmica i ne ostavljaju hranu. Mi smo samo vlasnici stadiona, a potrebno je da klub, kao naš zakupac, uradi svoj dio jer se šteta već dogodila", rekao je Fatal.

Engleski mediji su podsjetili da je sličnih problema u fudbalu bilo i ranije.

Mančester junajted se krajem prošle godine suočio s najezdom miševa, a pacov je viđen kako trči preko terena "Old Traforda" na utakmici u januaru. S druge strane, španski Elče zabranio je navijačima konzumiranje sjemenki suncokreta u maju nakon što su privukle pacove na njihov stadion.

Last night at Old Trafford there was a very strange pitch invader



Rats and mice spotted all over Old Trafford recently pic.twitter.com/IDogJmQM5P — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four)January 17, 2025

(MONDO)