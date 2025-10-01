logo
"Ne žalimo se što spavamo u Beogradu": Oglasili se iz zagrebačkog Dinama pred dolazak u Srbiju

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Dinamo iz Zagreba će u četvrtak igrati protiv Makabija iz Tel Aviva, ali u Bačkoj Topoli. Prije dolaska na "TSC Arenu" fudbaleri će spavati u Beogradu.

Dinamo u Bačkoj Topoli igra protiv Makabija Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dinamo Zagreb gostovaće u Bačkoj Topoli u četvrtak od 21 čas i to protiv Makabija iz Tel Aviva u okviru drugog kola Lige Evrope, iako je sve do juče djelovalo da će UEFA to zabraniti. Ranije je inače dozvoljeno da klub iz Izraela bude domaćin na "TSC Areni", ali se zbog zaoštravanja situcije na Bliskom istoku pričalo i o izbacivanju izraelskih klubova iz Evrope, što se na kraju nije desilo.

Ipak, utakmica u Bačkoj Topoli biće odigrana pod posebnim uslovima, s ograničenim brojem navijača, a Dinamo će na dan meča putovati iz Beograda u sjevernije Srbije zemlje (oko 160 kilometara).

"Žao mi je, naravno, što nećemo imati podršku naših sjajnih navijača. Kad vidim kako navijaju, dobijem neku posebnu motivaciju, dodatnu energiju. Šta je tu je, tako je odlučila UEFA. Mi tu jednostavno ne možemo ništa. Možemo samo igrati što je najbolje moguće i tražiti uspjeh. Znamo da nas nova tri boda zadržavaju na vrhu Lige Evrope. Spavanje u Beogradu i put na dan utakmice? Mi o tome uopšte ne razmišljamo", rekao je Dinamov fudbaler Mateo Lisica za "Jutarnji".

"Ne žalimo se, ne mislimo da bi to trebalo biti ikakav alibi. Nećemo se valjda na to izvlačiti. Nama je samo bitno da se opet predstavimo kao u sjajnoj nedjelji koji je iza nas."

Podsjetimo, Dinamo Zagreb je u prvom kolu pobijedio Fenerbahče 3:1 i trenutno je prvi na tabeli Lige Evrope, a Crvena zvezda pokušaće da mu se približi nakon jednog osvojenog boda na startu sezone protiv Seltika. Ipak, to neće biti lako jer prvak Srbije gostuje Portu.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Dinamo Zagreb Makabi Tel Aviv Liga Evrope

