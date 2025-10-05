logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prvi poraz Barse u sezoni i odmah potop – brutalna osveta Sevilje na Pishuanu!

Prvi poraz Barse u sezoni i odmah potop – brutalna osveta Sevilje na Pishuanu!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Sevilja nanijela težak poraz Barseloni i ostavila Real Madrid na vrhu tabele španske Primere.

Primera Sevilja pobijedila Barselonu 4-1 Izvor: Fernando Vazquez / Alamy / Profimedia

Tri puta vraćala se Barselona ove sezone u prvenstvu, ali u nedjelju poslijepodne nije bila ni blizu preokreta na stadionu Ramon Sančez Pishuan.

Iako nije pobijedila na svom terenu još od maja, Sevilja je to učinila upravo protiv šampiona i nanijela mu težak poraz – 4:1.

Ekipa Matijasa Almeide tako se revanširala Barseloni za dva ubjedljiva poraza prošle sezone – 4:1 i 5:1.

Poveo je domaćin u 13. minutu iz penala, a kada je Isak Romero u 36. minutu povisio na 2:0 vjerovatno su svi na tribini Pishuana pomislili da bi mogli ovog puta da se konačno raduju.

Tračak sumnje unio je Markus Rašford lijepim volej udarcem za 2:1, nakon što je veznjak domaćih Lusijen bespotrebno vukao loptu ispred svog šesnaesterca, a onda ju izgubio i dozvolio ubacivanje za engleskog napadača.

Barselona je bila nadomak novog preokreta u prvenstvu, pošto je imala jedanaesterac za izjednačenje, ali je Robert Levandovski promašio cijeli gol i tako ugasio nadu gostiju.

Kazna Sevilje bila je surova. U posljednjem minutu utakmice Hoze Anhel Karmona je povisio na 3:1, da bi rezervista Akor Adams golom u šestom minutu sudijske nadoknade pogodio za 4.1 i pravi potop Barselone u njemom prvom porazu u sezoni.


Ekipa Hanzija Flika propustila je tako priliku da se vrati na prvu poziciju na tabeli, koju sada drži Real Madrid nakon subotnje pobjede nad Rajo Valjekanom.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

FK Barselona fudbal Primera Sevilja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC