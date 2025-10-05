Prvi poraz Barse u sezoni i odmah potop – brutalna osveta Sevilje na Pishuanu!

Sevilja nanijela težak poraz Barseloni i ostavila Real Madrid na vrhu tabele španske Primere.

Izvor: Fernando Vazquez / Alamy / Profimedia

Tri puta vraćala se Barselona ove sezone u prvenstvu, ali u nedjelju poslijepodne nije bila ni blizu preokreta na stadionu Ramon Sančez Pishuan.

Iako nije pobijedila na svom terenu još od maja, Sevilja je to učinila upravo protiv šampiona i nanijela mu težak poraz – 4:1.

Ekipa Matijasa Almeide tako se revanširala Barseloni za dva ubjedljiva poraza prošle sezone – 4:1 i 5:1.

Poveo je domaćin u 13. minutu iz penala, a kada je Isak Romero u 36. minutu povisio na 2:0 vjerovatno su svi na tribini Pishuana pomislili da bi mogli ovog puta da se konačno raduju.

Tračak sumnje unio je Markus Rašford lijepim volej udarcem za 2:1, nakon što je veznjak domaćih Lusijen bespotrebno vukao loptu ispred svog šesnaesterca, a onda ju izgubio i dozvolio ubacivanje za engleskog napadača.

Barselona je bila nadomak novog preokreta u prvenstvu, pošto je imala jedanaesterac za izjednačenje, ali je Robert Levandovski promašio cijeli gol i tako ugasio nadu gostiju.

ROBERT LEWANDOWSKI HAS MISSED THE PENALTY!

Kazna Sevilje bila je surova. U posljednjem minutu utakmice Hoze Anhel Karmona je povisio na 3:1, da bi rezervista Akor Adams golom u šestom minutu sudijske nadoknade pogodio za 4.1 i pravi potop Barselone u njemom prvom porazu u sezoni.

AKOR ADAMS HAS NOW MADE IT FOUR FOR SEVILLA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sevilla 4-1 Barcelona.



Sevilla 4-1 Barcelona.pic.twitter.com/7VoE4c9pVv — Tekkers Foot (@tekkersfoot)October 5, 2025



Ekipa Hanzija Flika propustila je tako priliku da se vrati na prvu poziciju na tabeli, koju sada drži Real Madrid nakon subotnje pobjede nad Rajo Valjekanom.



