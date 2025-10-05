Prvi poraz Barse u sezoni i odmah potop – brutalna osveta Sevilje na Pishuanu!

Sevilja nanijela težak poraz Barseloni i ostavila Real Madrid na vrhu tabele španske Primere.
Tri puta vraćala se Barselona ove sezone u prvenstvu, ali u nedjelju poslijepodne nije bila ni blizu preokreta na stadionu Ramon Sančez Pishuan.
Iako nije pobijedila na svom terenu još od maja, Sevilja je to učinila upravo protiv šampiona i nanijela mu težak poraz – 4:1.
Ekipa Matijasa Almeide tako se revanširala Barseloni za dva ubjedljiva poraza prošle sezone – 4:1 i 5:1.
Poveo je domaćin u 13. minutu iz penala, a kada je Isak Romero u 36. minutu povisio na 2:0 vjerovatno su svi na tribini Pishuana pomislili da bi mogli ovog puta da se konačno raduju.
Tračak sumnje unio je Markus Rašford lijepim volej udarcem za 2:1, nakon što je veznjak domaćih Lusijen bespotrebno vukao loptu ispred svog šesnaesterca, a onda ju izgubio i dozvolio ubacivanje za engleskog napadača.
MARCUS RASHFORD GOAL. ⚽️pic.twitter.com/0EV0xGEKKe— (fan) Frank (@AmorimEra_)October 5, 2025
Barselona je bila nadomak novog preokreta u prvenstvu, pošto je imala jedanaesterac za izjednačenje, ali je Robert Levandovski promašio cijeli gol i tako ugasio nadu gostiju.
ROBERT LEWANDOWSKI HAS MISSED THE PENALTY! ❌pic.twitter.com/EffCT5QN3Y— TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone)October 5, 2025
Kazna Sevilje bila je surova. U posljednjem minutu utakmice Hoze Anhel Karmona je povisio na 3:1, da bi rezervista Akor Adams golom u šestom minutu sudijske nadoknade pogodio za 4.1 i pravi potop Barselone u njemom prvom porazu u sezoni.
AKOR ADAMS HAS NOW MADE IT FOUR FOR SEVILLA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!— Tekkers Foot (@tekkersfoot)October 5, 2025
Sevilla 4-1 Barcelona.pic.twitter.com/7VoE4c9pVv
Ekipa Hanzija Flika propustila je tako priliku da se vrati na prvu poziciju na tabeli, koju sada drži Real Madrid nakon subotnje pobjede nad Rajo Valjekanom.
Standings provided by Sofascore