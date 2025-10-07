logo
Rekordna prodaja u Pančevu: Niko o njemu nije pričao, a otišao za 2,2 miliona evra

Rekordna prodaja u Pančevu: Niko o njemu nije pričao, a otišao za 2,2 miliona evra

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Malme nikada u svojoj istoriji nije potrošio ovoliko na fudbalera, a on dolazi iz Železničara.

Jovan Milosavljević prešao u Malme za 2,2 miliona evra Izvor: MN PRESS

Talentovani srpski fudbaler Jovan Milosavljević novi je član švedskog Malmea, potvrdio je klub. Milosavljević je tako postao rekordna prodaja Železničara jer će u Pančevo zbog ovog transfera stići čak 2,2 miliona evra, dok je interesantno i da Malme nikada u svojoj istoriji nije potrošio više novca na jednog igrača.

Interesantno je da se o Milosavljeviću nije često pričalo, niti jednog trenutka nije se spominjao kao opcija za Zvezdu ili Partizan, da bi odjednom ostvario transfer u inostranstvo gdje očigledno od njega očekuju mnogo.


Milosavljević igra kao centralni vezni fudbaler i ove sezone je na 11 utakmica upisao dva gola i tri asistencije, što je bilo više nego dovoljno da u Malmeu požure i pazare ga, vjerovatno u strahu da će uskoro doći neko sa boljom ponudom od one koju su spremili za njega.

"Prije svega, jako sam srećan što sam dio Malmea. Već sam nevjerovatno uzbuđen što dolazim ovdje i što ću igrati pred publikom i navijačima. Volim da pronalazim ofanzivna rješenja, siguran sam s loptom i volim da dovodim saigrače u izgledne situacije. Vidim ovo kao sjajnu priliku za sebe. Znam da je nekoliko igrača ovde napravilo velike korake u svom razvoju i veoma je inspirativno što klub mnogo vjeruje u mene. Sada se zaista radujem narednoj sezoni", rekao je Milosavljević tokom predstavljanja.


Inače, Milosavljević igra za U-19 reprezentaciju Srbije i nedavno je postigao dva gola, protiv Crne Gore i Portugala, a odlučeno je da do kraja polusezone ostaje u Železničaru.


Kada dođe u Malme tamo će ga već čekati Andrej Đurić koji je ljetos iz Crvene zvezde stigao u Švedsku.

