"Ona to radi na vulgaran način": Zaratile dvije prelijepe sportske novinarke, ovako je sve počelo

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Dvije sportske novinarke Eleonora Inkardona i Valentina Maceri zaratile su na društvenim mrežama zbog komentara o oblačenju i stilovima kakve imaju.

Zaratile dvije prelijepe sportske novinarke Inkardona i Maceri Izvor: Printscreen/Instagram/eleonoraincardona/valentinamaceri

Na fudbalskim utakmicama dva tima igraju 90 i kusur minuta, traže način da pobijede i vode "rat" na travnatoj površini. Izgleda da se takve stvari prenose i van terena, tačnije u slučaju dvije prelijepe novinarke koje su "zaratile" i krenule da se prozivaju međusobno i da odgovaraju jedna drugoj. U pitanju su Eleonora Inkardona (34) i Valentina Maceri (32).

Inkardona, italijanska voditeljka, radi za "DAZN" i često je na terenima odakle se javlja sa lica mjesta. Inače, prvo je studirala pravo, pa je odlučila da pređe na sportsko novinarstvo. Javljala se često i sa klupskog Svjetskog prvenstva, a zanimljivo je i da je bila u vezi sa fudbalerom Torina Samuelom Rićijem.

Maceri je Njemica koja radi u Švajcarskoj i takođe je sportska novinarka. Izvještava i sa terena, radi i emisije i studio programe za Ligu šampiona i povremeno radi i za njemački "Bild". Kod nje je zanimljivo i to što se profesionalno bavila fudbalom i bila je fudbalerka. Prošla je i mlađe kategorije njemačke reprezentacije, pa se penzionisala 2014. godine. Igrala je u srednjem redu. Završila je fakultet za medije i komunikaciju i počela je ovim poslom da se bavi od 2018. godine.

Zašto je Valentina isprozivala koleginicu?

Valentina ima problem sa načinom oblačenja svojih koleginica. Nije prozivala samo Eleonoru, već i Diletu Leotu i mnoge druge zbog kako kaže "neprimjerenog oblačenja i vulgarne prezentacije tokom prenosa".

Ona je u više navrata pričala o tome, a posebno se dotakla Inkardone i rekla "kako ona uglavnom predstavlja kvote za klađenje i da to radi na vulgaran način tako što ističe svoje atribute" i uz to je dodala da žene treba da pokažu i stil i klasu kada se bave poslom, a ne da se tako oblače.

Šta joj je Eleonora odgovorila?

Nije mnogo vremena prošlo od odgovora koji je uslijedio sa druge strane. Inkardoni se nisu dopali komentari koleginice Maceri, pa je tako na suptilan način odlučila da joj kaže šta misli o tome.

"Stil je očigledno dio ličnog i profesionalnog identiteta. Moda je moj jezik i pomaže mi da pokažem ko sam, da se osjećam puna samopouzdanja, čak i kada sam pod pritiskom i u okruženju u kom dominiraju muškarci. Ne odričem se svoje ženstvenosti, već je koristim kao snagu. Kada se dobro osjećate u svojoj koži, onda ste spremni na sve", poručila je Eleonora.

