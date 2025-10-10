logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Misle da su majstori, a nemamo ih": Mirko Vučinić odmah udario na igrače Crne Gore poslije debakla

"Misle da su majstori, a nemamo ih": Mirko Vučinić odmah udario na igrače Crne Gore poslije debakla

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Novi selektor Crne Gore Mirko Vučinić vidno nezadovoljan ponašanjem određenih igrača u debaklu od Farskih Ostrva.

Mirko Vučinić poslije debakla Crne Gore igrači misle da su majstori Izvor: Screesnhot/Youtube/RTCG

Crna Gora doživjela je najveću bruku u istoriji pošto je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo poražena od Farskih Ostrva i to rezultatom 4:0. Sve se to dogodilo na debiju legendarnog Mirka Vučinića na klupi Crne Gore, što mu je prva utakmica kao treneru u karijeri, a poslije svega okrivio je svoje igrače.

"Sigurno da ovo neću pamtiti po dobru, s obzirom na rezultat. Preuzimam krivicu na sebe, igrali smo do primljenog gola. Posijle toga nismo bili mentalno jaki da se vratimo. Nismo bili koncentrisani kod njihovog prekida. Žao mi je, izgleda da nisam uspio da utičem na njih koliko je trebalo", kazao je Vučnić za RTCG gdje je djelovao da kaže da je njegova krivica, međutim već u sljedećem odgovoru nije se tako činilo.

"Treba svi da se zapitamo zašto su ovi rezultati. Imam svoje ideje, ali to je za svlačionicu. Nismo skromni, misle neki igrači da su majstori, a nemamo ih. Moramo da zasučemo rukave da radimo, da igramo sa željom i voljom. Ukoliko to nemamo, nećemo nigdje završiti", istakao je Vučinić.

"Imamo vremena da radimo na psihologiji. Nije to lako, kada nemaš rezultate. Pobjeda je sve", zaključio je Vučinić.

Crna Gora je prethodno otpustila Roberta Prosinečkog zbog slabih rezultata u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, ali je doduše sa njim na klupi osvojila šest bodova u ovim kvalifikacijama. Pred njom su još tri utakmice, ali šanse za makar baraž su zaista minimalne.

Tagovi

fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC