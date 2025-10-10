"Misle da su majstori, a nemamo ih": Mirko Vučinić odmah udario na igrače Crne Gore poslije debakla

Novi selektor Crne Gore Mirko Vučinić vidno nezadovoljan ponašanjem određenih igrača u debaklu od Farskih Ostrva.

Crna Gora doživjela je najveću bruku u istoriji pošto je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo poražena od Farskih Ostrva i to rezultatom 4:0. Sve se to dogodilo na debiju legendarnog Mirka Vučinića na klupi Crne Gore, što mu je prva utakmica kao treneru u karijeri, a poslije svega okrivio je svoje igrače.

"Sigurno da ovo neću pamtiti po dobru, s obzirom na rezultat. Preuzimam krivicu na sebe, igrali smo do primljenog gola. Posijle toga nismo bili mentalno jaki da se vratimo. Nismo bili koncentrisani kod njihovog prekida. Žao mi je, izgleda da nisam uspio da utičem na njih koliko je trebalo", kazao je Vučnić za RTCG gdje je djelovao da kaže da je njegova krivica, međutim već u sljedećem odgovoru nije se tako činilo.

"Treba svi da se zapitamo zašto su ovi rezultati. Imam svoje ideje, ali to je za svlačionicu. Nismo skromni, misle neki igrači da su majstori, a nemamo ih. Moramo da zasučemo rukave da radimo, da igramo sa željom i voljom. Ukoliko to nemamo, nećemo nigdje završiti", istakao je Vučinić.

"Imamo vremena da radimo na psihologiji. Nije to lako, kada nemaš rezultate. Pobjeda je sve", zaključio je Vučinić.

Crna Gora je prethodno otpustila Roberta Prosinečkog zbog slabih rezultata u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, ali je doduše sa njim na klupi osvojila šest bodova u ovim kvalifikacijama. Pred njom su još tri utakmice, ali šanse za makar baraž su zaista minimalne.