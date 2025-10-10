logo
"Možete u Srbiji, a na Vembliju muk": Tomas Tuhel uvrijedio pola Engleske u dvije rečenice

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel kritikovao je navijače koji su na Vembliju protiv Velsa bili tihi, što je velika razlika u odnosu na gostovanje u Srbiji.

Tomas Tuhel kritikovao navijače Engleske Izvor: Youtube/ITV Sport/printscreen

Engleska je nastavila s odličnim igrama pod trenerskom palicom Tomasa Tuhela i prethodne noći je na "Vembliju" pred 90 hiljada ljudi lako pobedila Vels 3:0. Sve je već bilo riješeno u prvih 20 minuta kada su golove postigli Rodžers, Votkins i Saka, i to sve na asistencije štopera Gueija i Konse, međutim imao je Tuhel razloga i za nezadovoljstvo.

Smatra da je Engleska mogla i morala mnogo ubjedljivije da pobijedi, stvorila je šansi za makar pet golova Velsu, ali nije to ono što ga je najviše "žuljalo" poslije meča. Više su ga nervirali navijači na krcatom stadionu.


"Nismo uspjeli da postignemo četvrti i peti. Stadion je bio tih. Nismo dobili nikakvu energiju sa tribina. Uradili smo sve da pobijedimo. Ako pola sata čujete samo navijače Velsa, to je tužno, jer je tim zaslužio veću podršku danas", poručio je Tuhel.

"Očekivali smo više od navijača. Šta više možete da date za 20 minuta? Nismo im dozvolili da izađu sa svoje polovine. Ako vi čujete samo navijače Velsa pola sata, to je tužno jer je tim zaslužio veću podršku", naglasio je Nijemac čiji se komentari neće dopasti navijačima Engleske.

Poredivši to sa mečom od prije mjesec dana u Beogradu, kada je Engleska slavila 5:0 protiv Srbije, rekao je da ne može da razumije toliku razliku u podršci.

"Rekao sam da je podrška u Srbiji bila apsolutno fantastična. To sam rekao i tako mislim. Volim engleske fudbalske navijače i podršku koju pružaju. Atmosfera danas nije odgovarala performansama na terenu. Imaćemo vrhunsku podršku u Letoniji, imali smo izvanrednu podršku u Srbiji", zaključio je on.

Podsjetimo, duel Engleske i Velsa bio je prijateljski, a našeg rivala iz grupe kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo za četiri dana očekuje gostovanje u Rigi.

Tomas Tuhel fudbal

